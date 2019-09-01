今年是中共建國七十周年，北京將舉行閱兵、群眾遊行等盛大慶祝活動。然而，回歸中國二十二年的香港正經歷持續近三個月的反修例風波暴亂。官媒《環球時報》的總編輯表示，希望「十一」前香港的暴亂能夠「軟着陸」，這要看香港特區政府的能力。

較早時，香港政壇也盛傳中央下令特首林鄭月娥，要在「十一」之前擺平這場風波暴亂，「軟着陸」也好、「擺平」也好，以林鄭月娥這三個月的表現來看，是一定做不到的。此非不能也，乃不欲也。以香港現有的「法律工具」，以香港的警力，以香江府衙、行政長官的「行政主導」權力，早就可以將這場暴亂「擺平」，根本不存在甚麼「軟着陸」問題，不存在「十一」之前如何又如何的問題。

然而，林鄭月娥政府卻把這些「擺平」暴亂的「能力」棄之一邊，向反對派和暴徒跪低投降，其欲何在？其心何求？之後，風波暴亂愈演愈烈，反對派、暴徒們猖狂無忌。在整個事件中，林鄭月娥政府丟棄不用的是「擺平」風波暴亂的工具和權力，展現的是明裏暗裏助長暴亂不可收拾的叵測心機。

人的因素第一，人的思想第一，教訓可謂慘痛深刻。當然，問題也不能全怨林鄭，朝廷對她綏靖投降路線的「支持、理解、尊重」要負主要責任。早一點把林鄭換掉，把鄭若驊之流換掉，事情不會這麼糟；早一點逼林鄭有效執行「止暴制亂」的方針政策，事情也不會這麼糟。可惜直到今天，「擺平」這場風波暴亂還沒有完全回到正確路線上來，解決問題的「能力」還沒有充分有效的發揮；香江府衙、林鄭還在瞻前顧後，搖擺不定。這樣下去，「十一」前的「軟着陸」是絕不可能的。

北京既然這麼緊張七十周年大慶日子，反中亂港集團、外部勢力當然也不會放過這個機會搗亂破壞，問題在於這段時間內，香江府衙、林鄭能否徹底轉變態度，立刻從香港「法律工具箱」中找出並運用「止暴制亂」的法律武器，包括引用《緊急法》做事，加大「止暴制亂」的力度等。而客觀形勢是無論怎樣，「十一」之前，決戰在即也。