香港瀕臨失控，港府一籌莫展，林鄭月娥日前暗示可能檢視《緊急法》，反對派立即群起而攻，聲稱這等同宣布戒嚴，會影響旅遊業和金融業，損害數以十萬人生計，也會導致外資撤離，影響香港獨立關稅地位云云。這就奇了，反對派配合美國策動這場顏色革命，不就是為了搞死香港嗎？洋奴漢奸爭相到美國告洋狀，不就是要求制裁香港嗎？如今求仁得仁，他們應該高興才對，為何反對實施《緊急法》？

《緊急法》是殖民時代留下來的法律，過去可以動用，如今當然也可以，反對派視之為洪水猛獸，除了反映其雙重標準，更暴露其險惡用心。明眼人都看得出，反對派對《緊急法》如此忌憚，並非擔心影響旅遊業和金融業，亦非擔心外資撤離，而是擔心影響他們的奪權大計。在《緊急法》之下，任何違法行為都將付出沉重代價，反對派還能如此囂張乎？暴徒還敢肆意破壞乎？

世不患無法，而患無必行之法。從反對派如喪考妣的反應可以知道，《緊急法》這一招擊中了他們的要害，問題是港府有沒有勇氣出招。有人說《緊急法》對社會衝擊很大，可能火上加油，這顯然是想太多了，香港已亂到這種地步，再受衝擊也不過如此而已，火上加油云乎哉。必須知道，瞻前顧後成不了大事，畏首畏尾只能添煩添亂，香港要想重生，只有先置之死地，正如鳳凰浴火一樣。

其實，除了港府主動祭出《緊急法》，中央也可以根據《基本法》第十八條，宣布香港進入緊急狀態，而將全國性法律在港實施，然後出動武警平亂，這也許更直接、更有效、更有震懾力。

別以為這是無的放矢，近日內地官媒接連發表措詞強硬的評論文章，武警部隊也早已集結深圳，公安部部長趙克志更親自南下督師，可見中央已做最壞打算和最好準備，只等一聲令下，武警即可揮師香港，到時漢奸黎和李漢奸之流不抱頭鼠竄才怪。