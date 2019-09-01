網絡吹噓八月三十一日是終極一戰，警方在之前兩日內拘捕九名社運人士及議員，包括香港眾志黃之鋒、周庭、林朗彥，以及立法會議員鄭松泰、區諾軒及譚文豪。各界指這些只是港獨自決小頭目，還有幕後黑手如漢奸黎智英等尚未落網。

黎智英是港澳辦點名為支持激進暴力分子的幕後黑手，中央政法委亦指黎是「禍港四人幫」之首，與李柱銘、何俊仁及陳方安生賣港投美；黎多次現身反修例遊行並「扮指揮」，與其黨羽近期頻頻密會攪局。黎是美國在港的代理人，主子深怕奴才被捕影響全盤計劃，美媒披露官方消息稱白宮反對任何否定香港市民言論及集會自由的行為，並形容任意拘捕反對派人士，是威權政體使用的手法。這說法十分可笑，若香港政府是用威權手法，一早便可以果斷地止暴制亂，不用拖了接近三個月待局勢惡化才出硬招。畏首畏尾，癡心妄想大和解，要平亂又要無痛，世上沒有這麼便宜的事吧！

其實華府少擔心，黎智英在港搭通天地線，多年來作惡無數，仍然逍遙法外。黎是佔中三十九名未被檢控的搞手之一，都五年了，依舊利用毒果日報替青少年「洗腦」，鼓吹上街示威，像昨天明明警方反對港島遊行，竟然在報章大字標題叫「自由行」，公然煽動非法遊行。黎還涉及黑金秘捐泛民議員，及刑恐東方報業集團記者等案應告不告，律政司成了黎的保護傘。就算今次警方真的拉了黎，律政司敢告嗎？怯洋懼外，怕了黎背後的外國勢力，鄭若驊一日掌律政司，恐怕黎智英沒有「落鑊」的一日。

香港三權分立演變成司法凌駕行政，過往常有「警察拉人，法官放人」現象，而司法覆核亦是反對派常用來挑戰政府的工具。有消息指政府將出動《緊急法》，立即有法律界人士撲出來稱違憲。多重保護傘圍繞漢奸黎，難怪有恃無恐。