連續兩日的大搜捕，以及伴隨而來的政治檢控，經過法院審判，將一批又一批的反政府示威者送入監牢，就可以「撥亂反正」，使香港恢復正常嗎？恐怕林鄭政府及其北京主子，都無法確切回答這個問題。當前的「香港之亂」既是民生問題又是政治問題，表面看來，好像是千頭萬緒，盤根錯節，政治問題只能政治解決，但不幸的是，香港政治發展二十年來卻是毫無寸進。

回顧一下北京干預香港政制發展的歷史，也許可以有助「查找」香港問題的死結何在。《基本法》「附件一」及「附件二」，明文規定第一、二屆立法會及第二屆特首選舉的辦法，亦寫明二○○七年後的行政長官、立法會選舉方法，如需修改，須經立法會全體議員三分之二多數通過，行政長官同意，並報全國人民代表大會常務委員會批准、備案，即俗稱的「三部曲」。但○四年的人大釋法，把「三部曲」增為「五部曲」，增加了行政長官在研擬政改方案前，需向全國人大常委會提交報告，及人大常委會決定批准修改的兩個步驟，並否決了○七、○八年雙普選，而在○七年的人大決定，則否決了一二年雙普選；此外，○四年的人大釋法及○七年的人大決議，又添加了《基本法》「附件二」所無的地區直選與功能組別比例保持不變「原則」。這是北京單方面撕毀《基本法》有關政制發展的承諾，為香港的民主進程設置路障。一四年八月三十一日人大常委會通過有關香港政制發展的決定，立法會選舉辦法原地踏步，行政長官選舉辦法則是由千二人提名委員會「三落閘」篩選候選人。

「八三一決定」觸發了當年由九月底開始、長達七十九日的政治抗爭佔領運動，亦導致特區政府翌（一五）年提出的政改方案被否決，重啟政改無期。一六年十月發生立法會議員宣誓風波，人大釋法（解釋《基本法》一百零四條）令法院先後褫奪六名立法會議員的議席。此外，政府自一六年開始在選舉報名期間引用「確認書」封殺多名持不同政見的候選人參選的權利。區區一位選舉事務處主任就可以按照個人主觀判斷，決定何人違反《基本法》而否決其候選人資格。香港的民主發展直如斷港絕潢，不見出路，年輕一代「造反有理」，他們要取代傳統的政治反對力量，要為自己及香港殺出一條血路，「三軍可奪帥，匹夫不可奪志」，由反修例而演變成為波瀾壯闊的反政府、反專權的政治運動，那是物理之必然，正常得很。林鄭政府「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，固然不堪，而主管香港事務的中共高層，似乎也缺乏讀懂香港這本書的政治器識。