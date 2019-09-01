正當暴徒揚言要「決一死戰」、香港籠罩在一片腥風血雨之際，尊貴的律政司司長鄭若驊又發表網誌，聲言香港面對的困局，若利用中立調解員進行調解未嘗不是好選擇，就算未必成功解決爭議，在過程中亦能提供溝通平台收窄雙方分歧，或重新檢視自己處境，有助日後達致最終和解云云。噢，我的天！鄭司長到底是不是跟其他香港人活在同一時空？為何其思想竟可幼稚至此？

沒錯，調解仲裁是文明社會透過法律手段解決分歧的方法，香港亦一直致力定位為亞洲調解中心，但現在香港面對的困局，有可能透過調解解決嗎？如果可以，林鄭構建溝通平台就不會被外界大潑冷水。再說，調解也要有對口單位，示威暴徒都以沒有大台自居，日前被捕的多名反中亂港小頭目和反對派政客，沒有一人敢自認領袖。原因簡單，佔中就是因為有大台，戴妖等九男女才會被檢控判刑，見過鬼怕黑，反對派今次紛紛退居幕後，寧畀人知莫畀人見，就是為了撇清責任。

更何況，現在不是雙方做生意發生爭執而需進行調解，現在是反對派聯同外部勢力策動「顏色革命」，意圖顛覆兩制，劍指一國，急欲將香港變成獨立政治實體。漢奸黎甚至狂言有「戰死」的準備，鄭若驊如何調如何解？這位月薪幾十萬的律政司司長，成事不足敗事有餘，遇事不是龜縮卸責，就是廢噏當秘笈，香港淪落到今日田地，她絕對要負起主要責任，與其繼續出醜露乖，不如下堂求去，無謂獻世。

說到底，高官們都不過風光幾年，下台後又是一條好漢，只要他們仍要在社會謀生，自然不可能在任內得罪利益集團，遑論對反中亂港集團硬起來。所謂山水有相逢，尤其黃絲遍布法律界，阿姐佢一旦開罪同行，日後隨時難以立足。計過度過，律政司甘願庇奸護惡就係咁解！