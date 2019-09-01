滄海橫流，方顯英雄本色，為政者只要心中有主，不論潮起潮落，都可以應付自如。因為反對修訂《逃犯條例》惹起的危機，論嚴重程度大抵是香港自一九六七年以來僅見，中國或許也是自一九八九年後從沒碰過的政治風暴。但不打緊，只消站穩腳跟，見招拆招，自然能左右逢源，無不如意。

反對派有幾斤幾両，一目了然，京港政府合力，沒有輸的可能，你用軟招亦可，用硬招也行，每一場挑戰都是一次歷練。本欄曾建議用柔性策略，由總理親自登臨香港，探望示威中受傷的警民，告訴港人草案壽終正寢，就即是撤回，大眾不必再疑慮。

領導人再對反對派好言相勸，指導特區政府組織班子，調查和檢討事件，敦促建制和反對陣營都要嚴以律己，勇於查找不足。只要能顧及雙方的面子，出言善巧方便，說不定一場危機就可以應付過去。

不過，看來中央不打算用太柔性的方式應付反對派，那也沒關係，徑直用硬的亦行，所謂「長劍短刀，各擅勝場，運用之妙，存乎一心」。在二○一四年佔領行動期間，筆者提出過「火山爆發論」，指政府不必急於平亂，讓示威者的怨氣盡情宣洩，就如火山爆發時，不必費心填堵，任它愈爆得猛烈，說不定可以換來更長久的平靜。

事實證明，佔領行動持續了七十多天結束，及後香港社會也換來了五年的相對平靜。今趟應付修例危機的方式，在大方向應相同，細節則可以不一樣。反對派愛罷工就罷工，愛罷課就罷課，不必過於在意，也不需要太着力「填堵」，天是塌不下來的。但今次可以更積極去搜捕亂黨，不該畏首畏尾，就好好比一比究竟誰的胳膊硬！

那些勾結外國勢力的亂港頭子，平時不犯事，你拿他沒法，今趟他們自己「爆」出來倒好，出一個就逮一個，犁庭掃穴，直斷其根。