「當年有人同我講，你依家無，但係將來會有。」老朽忽然閃起一個廣告嘅句子，對窮小子嚟講，幾勵志㗎！之但係，對一個曾經係亞洲區首屈一指嘅商業都會、金融中心，以前有嘅，並不等於將來都會有！

冇錯，老朽講緊嘅就係香港呢個曾經都算安全嘅城市，在不進則退下，香港已經不是一個有溫度、好客嘅城市！呢，在一項全球城市安全指數嘅排名，香港在整體排名中已經跌出十大，二○一九年在六十個地區中排行第二十位，較二○一七年嘅排名勁跌十一位，可謂跌到四腳朝天，慘不忍睹！

大家唔好忘記，呢個全球城市安全指數排名，調查時仲未計及香港近期連串警民衝突的因素，老朽相信，如果計埋，有可能跌得更傷！點講都好喇，香港如果繼續容許反中亂港嘅「禍港四人幫」一味攪局，尤其係漢奸黎最近變本加厲，赤裸裸哀求美國干涉香港事務，一如官媒指出，漢奸黎告洋狀、搬救兵、搖尾乞憐，就是要將香港變成國際博弈的戰場，變成對抗中央、顛覆國家政權的基地。

嗱！有學者就講得啱喇，政府近日所謂的「大搜捕」，只係象徵式拘捕反修例嘅「蝦兵蟹將」，理應拘捕如漢奸黎這類在背後嘅策劃者。開講都有話，打蛇打七寸，擒賊先擒王，廢柴政府一味投鼠忌器，畏首畏尾，有乜可能做到止暴制亂啊！

言歸正傳，講番香港變得不安全。香港近年步入衰世，加上政府管治無能，空談誤港，民生凋敝，基建如沙中線醜聞又愈爆愈有，港鐵去年中更試過「四線齊冧」，而屬於航空交通設施一部分嘅新空管系統，啟用以來事故頻頻，耗資不菲嘅系統竟然要改用人手操作，阿哥，你話唔擔心航空安全受影響就呃你啫！一個好客之都嘅城市──香港，搞到今日有成二十幾個國家要發出旅遊警示，變成「沙頭角村長個女」──李愛！你話特區廢柴政府識唔識寫個「醜」字？