格物致知，方可誠意正心。故心術不正者，往往不是先天邪惡所致，乃源於長年累月的認知偏誤引起。在這個資訊爆炸的年代，人們反而更加容易偏聽，因為要掌握和消化全盤資訊實在要花費太大的精力了，使我們紛紛投靠懶人包和標題黨，把格物的責任外判出去。於是，消息來源主宰了我們的政治立場，而立場又決定了我們情願收看甚麼，構成惡性循環，人與人的認知變得差天共地。這已不是單純觀點與角度的問題，而是各自各的無知促成了彼此的誤解和衝突。政府對人民無知，產生官民衝突；人民對政客無知，被人出賣依然死心塌地；人民對無知無知，則自以為無所不知，不願聽到其他意見，不願接受另一個世界，不願踏出自設的舒適圈中，圈與圈互丟石頭，與真相隔絕。

因此，當你發現對方所接收的資訊比你少，認知誤差比你大時，你就會想指出對方的立場偏頗，開始講起道理來，這正是一個大圈征服小圈的過程。小圈通常會啟動自我防衞機制，抵擋入侵，拒絕講理。誰願承認無知？誰願接受自己一直信奉的那一套原來是大錯特錯？到了快要失守的時候，他們就會愈加蠻不講理，避重就輕，甚至人身攻擊。到吵不過人家，無話可說時，他們就會歇斯底里地反彈，狂罵對方黐線、白癡、未食藥，以迴避真正的對話。

上述一席話，就是一個格物的過程，有了它，你就可以解釋普遍現象──例如台灣的韓粉問題。他們當然不會承認自己有問題，凡有人指出韓國瑜有問題，都會成為他們的攻擊對象，小圈反過來對大圈構成了莫大的威脅。在民主社會，人數就是力量，變相無知也是一種力量，被野心家所擺布，用來反攻知識分子，形成現時民粹主義反攻菁英主義的大勢。每一個人都渴望被代表，韓粉也不例外，韓國瑜如何變成他們的救贖者？下回再分解。