香港開埠以來未見的瘋狂、失控及傷痛已延續近三個月，隨着「黑色運動」進入支持者漸少、衝擊者更激的窮途末路期，街頭衝突的暴力亦與日俱升，警員向天鳴槍，暴徒武器升級再升級，各種瘋狂中，黑運那些令人驚慄的現象亦漸露出猙獰之貌！

在早前的荃葵青遊行後，警方針對非法集結及暴亂事件拘捕不少人，其中一人年僅十二歲，他亦是為數不少的「小義士」中最年幼的一個！之前曾有一名十三歲的被捕者，據知，被警方拘捕的九百人中，未滿十八歲的早已突破單位數，可見每個周末在街頭高喊「時代革命」口號，繼而無比暴力與警方展開巷戰的人，有不少屬於社會大眾以為「腦囟都未生埋」的一群。

近日反修例衝擊者的溝通平台群組，不止一次出現「街頭派」狠批「和理非派」的貼文，有衝擊者直斥後者口講無限支持，實則無支援無供應，有人更訴苦「打咗成日得份老麥」，也沒有防催淚彈面罩的濾芯替換，其他如頭盔、雨傘等也不見了。這個現象說明，「勇武派」的「水喉」斷裂了，街頭派與指手畫腳派開始分裂。

「義士」是否反枱？尚待觀察。正所謂精人出口（這裏也包括出錢），笨人出手，如今笨人清算精人，最多只證明「免費午餐」玩完，但笨人會否偃旗息鼓，精人黑手是否已被斬斷除盡，恐仍須努力。

不過，十二歲「小義士」被捕事件卻暴露了黑運的大現象。該名兒童被捕後，需家長及律師陪同落口供，他即將就讀中一的中學則公開呼籲社會給他一個機會！暑假前還是等待升中的小學生，暑假後卻成了暴亂的參與者，到底這名還未踏入中學門的學生知道甚麼是革命、甚麼是光復嗎？當他從港島前往荃葵參加遊行、繼而在街頭與警員瘋狂對戰五、六小時，知道犯法的責任與被捕的後果嗎？

無知揭露了黑運的無恥！事件踢爆的三宗罪，足以令人深切反省。一罪是明知少年稚氣容易蠱惑，為何仍有大批少不更事的參加者陷入最終「關人鬼事」的下場？人生才開始，已要因為無知及衝動承擔罪責，隨之而來的刑責、違法紀錄必是其人生的負資產，發動這場所謂革命的禍心之人，於心何忍、於心何安？

第二宗罪是包裝有多崇高，策動便有多污穢，揭發的問題也更大！連串悲哀事件除了幕後推手、境外勢力的壞心推動外，香港的家庭教育及學校教育都應負責問責，以致出現令全球瞠目的黑運。那一幕幕憤青用超強暴力手段衝擊公共設施、以犧牲他人自由的手法追求個人目的，甚至用恐怖分子式的「攬炒香港、大家一鑊熟」抗爭手法，不但令人驚慄，也是香港整體輸出的結果，沒人可以卸責。

第三宗罪則是社會的共罪，環視世界，法國黃背心運動，參加者雖然同樣暴力對抗警察，但像香港般把大量警察及其家人作網上起底、社會欺凌的方法，世界獨有。有多少香港人站出來正義斥責？那些在屋邨、商場聚眾圍鬧警方的所謂街坊及市民，不正是社會共罪的同犯嗎？被「攬炒」也活該吧！