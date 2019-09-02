世界視線：塔利班和談在望　誰是襲擊受益者

不要政府怎樣報告就怎樣全盤相信，因為專制政府最擅長編織一個只對他們有利的版本，來掩飾他們所犯過的罪行。阿富汗北部昆都士發生大規模襲擊，造成近五十人死亡，政府咬定塔利班的好戰分子為非作歹，外國傳媒也跟隨官方喉舌報道，將襲擊的責任歸咎於塔利班身上。不過，客觀的數字反映事件可能有另一個真相，當中大部分死者是塔利班分子，至少有四十二人，政府軍只折兵三個──到底是誰襲擊了誰？

早前分析阿富汗局勢時，談到其總統艾哈邁德扎伊不願見到美國與塔利班達成和解，不理會美國的反對，強行於今個月舉行大選，故意挑起對立和反抗。美塔在日前談判了十六個小時，外界預測最快可於周六達成協議，讓美軍有序地撤離，難道塔利班會笨得在成功在望之際自毀長城，功虧一簣？

談判其中一個重點，是美軍要求塔利班確保區內不再發生恐怖襲擊，昆都士襲擊的效果無疑等同破功，讓外界相信塔利班絕不會信守諾言，更大的武裝鎮壓才是治本之道。既得利益者，呼之欲出。總統艾哈邁德扎伊與以色列總理內塔尼亞胡的思維頗為相似，俱是好戰不好和，透過發動軍事攻擊，挑釁周邊，來挽留美軍的支持和進駐。阿富汗官方對昆都士的襲擊隱瞞了一件惡事──空軍曾對當地發動了五輪空襲──這才是造成「大規模襲擊」的真正原因。明明是軍方的炮彈奪去了幾十條性命，卻反過來說恐怖分子才是罪魁禍首，到底誰才是邪惡的一方？

這一類武裝衝突，一大特色是「一個戰果，各自表述」，雙方都宣稱自己勝利，「咎由敵取」。對於傷害平民的自殺式炸彈襲擊，全球都應該予以譴責，毋庸置疑。只是，人們卻漸漸慣於把所有不同性質的襲擊視為同等邪惡，削弱了判斷。塔利班對昆都士的「襲擊」，屬於佔據性質，是否正當，可以商榷；政府以此為理由猛烈轟炸，卻是無人責備。這種不對稱的火力被外界所忽視，外媒的筆桿亦跟着官方說法所擺布，加深了世人的誤解。掌握全盤軍情的美方，則笑而不語，繼續撤兵的步伐。