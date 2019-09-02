正論：一暴未平一暴起　制亂無期萬事休

樹欲靜而風不止。反修例風暴延宕近三個月，港府不但無法止暴制亂，暴力衝擊反而愈演愈烈。昨日暴徒發起塞爆機場行動，多個港鐵站遭大肆破壞，暴徒甚至向路軌投擲雜物欲一鑊熟，顯然已到了喪心病狂的地步。最令人無法理解的是，機場已不是第一次成為暴徒目標，卻依然一次又一次失守，由平民到旅客的怨氣愈來愈大，到底港府和警方何時才有意志奮起執法？

繼「八三一」「決一死戰」後，暴徒依然未肯收手，通往機場的幹道被堵塞，港鐵路軌被投擲雜物，東涌站、青衣站遭瘋狂打砸，機場快綫、東涌線等被迫全線暫停，大量抵港旅客無法離開機場，場面一片混亂。可以看見，機場雖已申請禁制令，禁止任何人士干擾，但根本無法遏止暴徒搗亂，反而因為檢查離境旅客的手續繁複費時，引起旅客鼓譟，有旅客揚言短期內絕不訪港，旅遊城市云乎哉！

人們不禁要問，香港作為國際航空樞紐，機場的重要性不言而喻，不僅經濟價值巨大，更關係到國際聲譽，而暴徒的行動並非即興而是事先張揚，為何港府依然應變乏力，警方依然無所作為，一再讓香港在世人面前出醜露乖？明知暴徒整個行動是非法集結，搗毀鐵路和擾亂機場運作等同恐怖襲擊，警方依然不出狠招打擊，是不能也，還是不為也？警方若然及早部署，舉凡戴口罩者即時作出截查，阻止暴徒接近機場和鐵路範圍，情況又豈會狼狽到如此地步？

短短三個月，香港由法治之區淪為罪惡之城，由動感之都變成暴力之都，廿多個國家對香港發出旅遊警示，旅客聞港色變，百業蕭條經濟插水，市民和商戶惶惶不可終日，這樣的日子還要忍耐多久？

中央三令五申止暴制亂，偏偏港府和警方陽奉陰違，任由香港落入暴徒之手。尤其是警方執法至今仍不脫「抓小放大」、「點指兵兵」的作風，既不敢將矛頭指向幕後黑手壹傳媒黎智英，被捕人數更同上街人數完全不成正比，要是警方有法必依，執法必嚴，將所有暴徒和政客即捕即審，就算他們最終獲准保釋，最起碼不敢在期間上街鬧事，這不是比漫無目的的驅散有震懾力得多、有阻嚇力得多嗎？

最匪夷所思的是，港府明明坐擁龐大行政資源，警隊明明手執最精良武器，要槍有槍，要法律有法律，同只有山寨裝備的暴徒相比，強弱分明，但竟然一再貓被老鼠戲，只知被反對派和暴徒牽着鼻子走，港府和警方之窩囊無能，路人皆見。如今更惡化到只有十二、三歲的初中生也淪為暴徒打警察反政府，再這樣拖下去，別說香港道德淪亡，經濟崩潰，民怨亦肯定如火山爆發，到時候全民皆反，後悔已經太遲。

事實上，洋奴漢奸向來是貪生怕死之徒，他們裝腔作勢，色厲內荏，只要執法者強硬應對，他們必定抱頭鼠竄。君不見，黎智英昨日在旗下毒果報撰文，大字標題「《緊急法》平息不了危機」，又叫人不要被警方大搜捕嚇怕。來說是非者，就是是非人。說穿了，有人作賊心虛，愈是強調不怕，愈是怕得要命，愈是內心虛怯，愈是顯得大搜捕和《緊急法》擊中他們的要害，當局還在猶豫甚麼呢？

有人形容，《緊急法》是另一把尚方寶劍，能夠在不勞煩中央出手的情況下止暴制亂。很可惜，林鄭政府猶豫不決，至今仍示人以弱，檢視《緊急法》肯定又是有姿勢無實際。甚至乎，律政司司長鄭若驊竟提出以調解仲裁方式跟暴徒妥協，警方的大搜捕亦未觸及同黎智英關係最密切的政客走狗，遑論將槍頭指向「禍港四人幫」。中央指望這些港產廢官止暴制亂，期望反修例風暴能夠「軟着陸」，顯然只是一廂情願。

滄海橫流，方顯英雄本色。值此亂世，更令人懷念強者。三十多年前，鄧小平和英國「鐵娘子」戴卓爾夫人就香港前途展開談判，英國千方百計阻撓中國收回香港，甚至恫嚇北京，一旦收回香港就會造成災難性後果。但鄧小平就是有骨氣，拍案而起，不僅堅持收回香港，更堅持在港駐軍，終於令英國人知難而退。

這說明一個簡單道理，就是只要擇善固執，強硬到底，沒有跨不過的難關，沒有打不倒的敵人。今天，中國貴為世界第二大經濟體，中美角力來到一個新的高度，香港成為決戰前沿陣地，中華民族又到了最危險的時候，當今之世，還有沒有第二個鄧小平？

黑雲壓城城欲摧。學界今日發起大罷課，暴徒揚言再次塞爆機場，廿一界別更威脅大罷工，加上很快就是十月一日，亦即是新中國建國七十周年的大日子，舉世矚目，反對派絕不可能善罷甘休，誓以更瘋狂更血腥的暴亂「贈興」。港府和警方再不出狠招用猛藥，中央再不果斷出手撥亂反正，別說兩制萬劫不復，一國亦必引火燒身，後果不堪設想！