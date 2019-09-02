功夫茶：立會再毀益建制　輸趴街挺多一陣

立法會大樓都幾惹火，七一被大批激進示威者蹂躪後，一夜間淪為廢墟，估計維修費最少幾千萬元甚至近億元，最快都要十月先至重開。殊不知，八三一暴亂焚城，「惹火尤物」又被示威者打爛更亭，大肆破壞，期間仲被人投擲燃燒彈添！嘩，咁搞法，睇怕十月都未必可以重開噃，垃圾會議員咪又可以放大假？

呢，立法會主席梁君彥透過發言人話喎，對於有示威者再次衝擊立法會大樓感到極為痛心同失望，不過功夫茶就覺得佢未必講真話囉。

唔好以為功夫茶以小人之心度主席之腹啊，立法會今勻又遭破壞，搞到爛蓉蓉，修復期又再延長，十一月區議會選舉同埋明年九月立法會選舉，話唔定一延俱延，益咗建制派。唔係咩，今鋪反修例風暴，建制派民心盡失，家陣有個爛鬼立法會頂一頂，輸趴街又可以挺多一陣，嘻嘻，死唔去，幾爽呀！

大家有眼見，反修例風暴凸顯建制陣營分崩離析，起初有盲毛支持林鄭強闖過關，及至社會反對聲音如怒濤拍岸，建制派即刻割席自保，為咗選票，班友仔可以去到幾盡呀？

史家指出，南宋偏安，當時社會係「民窮、兵弱、財匱、士大夫無恥」；建制派吸金力強，籌款能力驚人，每逢選舉年更係財來有方，有阿爺撐，人人畀面，梗係零舍不同啊。可惜吖，人哋係「衣食足而知榮辱，倉廩實而知禮節」，建制派啱啱相反。港府出咗事幫唔到手不特止，仲淪落到隨時輸趴街。家陣好咯，有班暴徒幫一幫手，將立法會打個稀巴爛，又有藉口推遲選舉，簡直就係及時雨，仲唔多謝暴徒！

話時話，林鄭早排暗示動用《緊急法》，嚇到漢奸黎同佢豢養嘅走狗屁滾尿流，唔係話會搞到香港經濟崩潰，就係話違反《基本法》同人權，山草藥噏得就噏，證明呢一着有料到，擊中佢哋要害。咪話功夫茶唔點醒你哋班建制派，快快冧掂林鄭出招，咁就一家便宜兩家着，唔止暴徒叫救命，反對派收得皮，你哋仲可以苟延殘喘多一陣，話唔埋喘多兩喘又一年，到時重振聲威，選票一鋪返晒嚟，咁咪一天光晒囉！

所以話啫，凡事唔可以睇表面，仲要睇埋裏面，橫掂立法會不嬲被譏為垃圾會，毀不足惜，只要識得玩，點止藥箱變成首飾箱，爛攤子仲可以變成新轉機添！

喂，十一將至，國家七十大壽咁大件事，阿爺當然要搞得好好睇睇！香港呢鋪點收科，就睇林鄭同建制派做唔做到嘢嘞，咪又好似早兩個月咁，縮得就縮啊！