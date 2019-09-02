神州觀察：八項規定似鐵律　官員視之如無物

中央紀委國家監委日前通報稱，今年以來，全國查處違反中央「八項規定」精神問題三萬零九百三十八宗，處理各級官員四萬三千六百一十四人。數據令人觸目驚心，顯示在當局高壓反腐之下，仍有大批官員在花天酒地，紙醉金迷。

據通報，僅今年七月份，全國就查處違反中央八項規定精神問題四千五百九十七宗，處理人數六千四百零七人，給予黨紀政務處分人數四千四百八十一人。違紀問題包括違規公款吃喝、公款旅遊、違規配備使用公車、違規興建樓堂會所、違規發放津貼福利、違規收禮品禮金、違規操辦婚喪事。而被處理的官員中，除一名省部級外，另有廳局級四十一人，縣處級四百七十一人。

中央「八項規定」，是與六年前中共十八大後掀起反腐風暴後，中央同步推出的條例，包括要緊密聯繫群眾、禁止收禮、濫發福利、公款消費、鋪張浪費，強調厲行節約等，被指是「鐵的紀律」，一度令官員風聲鶴唳，不敢吃喝玩樂。只不過，官場歪風卻一直沒有被煞住。

雖然目前內地官員對八項規定幾乎琅琅上口，但上有政策，下有對策，官員換個更隱蔽的方式，一樣可以瞞天過海。據官方通報，有的公款吃喝轉換思路，找老闆或企業埋單；有的為違規操辦宴席，使出變相收禮、異地操辦的招數；有的採用微信紅包、電子銀行轉帳、網購禮品等新手段「收禮」；不敢用公車，就用公車加油卡為私車加油；公款旅遊則冠上出差公幹名義等。

事實上，內地反腐力度一直不減，近期更一周連打三虎，包括河南省副省長徐光、安徽省高級人民法院原院長張堅、河北省副省長李謙，而幾乎近年所有落台官員，都曾被官方通報有違反八項規定精神，可見他們根本就沒有將八項規定放在眼裏。主要原因之一，就是八項規定只屬黨紀，違規最多受處分而已，甚至不影響仕途，不少官員曾因違反該規定受處分，不久後卻照升官，如此執行黨紀，對基層官員又如何能有阻嚇力？

中共歷史上曾進行過多次整風運動，似乎只有上世紀四十年代的延安整風最有效果，為中共最終取得革命勝利奠定了思想和組織保證。之所以能達到效果，除了有其獨特的時代背景外，最重要的是，當時中共在野，多數黨員幹部真誠信仰馬列主義和為之奮鬥的事業。事過境遷，今天中共雖已執政，不少黨政官員卻將黨的理想和信念拋棄，他們只為利益奮鬥。

歸根究柢，反腐愈反愈腐敗，規定愈嚴愈違紀，在於沒有完善的監督機制，單靠官員自律和上級部門監督根本無濟於事。沒有民眾和輿論監督，權力不受制約，任何規定最終也只會落入形式主義。