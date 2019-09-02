內地武警已南調至深圳河以北戒備。一是防止香港動亂伸延至內地；二是方便特區政府要求時，可迅速到達協助平亂。特區政府也加強力量對付暴民。

不過，從「831」當天看來，警察守住了動亂主要針對的目標，特別是中聯辦和禮賓府，卻制止不了暴民沿鐵路搗亂，昨日也阻止不了暴民衝擊機場。特區政府與警察主要還是採取守勢，這樣不可能遏止暴民的流竄作亂。暴民的規模在幾百到上千，加上不少無知和有預謀的市民掩護，以及眾多所謂記者的阻礙警察行動，並作暴民通風報信的耳目。以香港現時的警力、現時的戰術，似乎不容易迅速平亂。

警察也開始針對暴民的骨幹進行打擊和逮捕，搗破暴民的物資儲存和供應站，拘捕替暴動作政治掩護的立法會議員，成效不小。可惜採納這樣有效的戰略太晚，在短時間裏不易扭轉局面。或許，面對暴民將會進一步提升的暴力，政府與警察應採取更直接和迅速有效的措施。

一勞永逸的做法是頒布《緊急法》，即時遏止動亂，並進行清理。但影響較大，既得利益者和政府內部會有異議，說服不易，強制推行則林鄭月娥政府未必有足夠的決心與勇氣。

在《緊急法》以外，便只能把現有的戰略改善。

一是要盡量發揮重點出擊的戰術，如「831」維園的例子，在局部地點用較多的警力圍捕暴民。圍捕的範圍要擴大，包括非法示威者和其他附從。拘捕的人數要較多，也要把拘留的時間延至法律所容許的極限，以產生更大的阻嚇力。若暴民衝擊鐵路，更可快速調動警力，封鎖港鐵站，關門捉捕，一網打盡。重點是利用大規模的拘捕來削弱暴民的力量，以阻嚇其中的協從者以及起哄附和者。

二是有效運用水炮車和裝甲車，前者可大面積打擊暴民和旁觀者，包括現場不少假記者；後者是撞毀路障，同時快速運載速龍小隊到前線進行衝擊和拘捕。由於暴民正廣泛使用汽油彈，警察不應徒步與其對峙，而是應利用水炮車壓制汽油彈，並突襲式地拘捕擲汽油彈的暴民。

三是全面出擊，一方面破壞其物資供應鏈，並警告市面上的五金店等，供應銷售暴動物資屬違法行為，也會有參與暴動的嫌疑；另一方面，連同地區人士拆卸連儂牆，重申刑事毀壞公共設施的罪責。這樣做是表明政府維護法紀的決心，以及重建社會的信心，不讓政治無賴逍遙法外。若這些措施再不生效，便剩《緊急法》，別無他途。