一方面是反中亂港勢力，暴徒為配合中美的貿易談判，短暫消停了一段時間之後，立刻又展開更猛烈的暴力行動；一方面是守護香港穩定安寧、反暴力的力量對暴力行為發出了更嚴正的譴責；一方面是林鄭月娥政府莫名其妙的搭建了一個「社會對話平台」，找了一些不痛不癢的人說了一大堆不痛不癢的廢話，三者結合十分滑稽可笑。

現在香港內外、博弈各方早已不把林鄭月娥政府當回事，也知道此人早已無用。別看她身為行政長官、香江第一人，卻早已失去了解決當前危局的角色和能力，這個狀況持續了近三個月。這場風波暴亂、「顏色革命」，真正的對象是中美兩國政府，是中美兩國的國運之戰，戰場擺在中國的香港特別行政區。

美國人搞的「顏色革命」在此最易展開，條件最充分，也最能打擊中國、分裂中國，在這裏擺開戰場，美國人只賺不賠。何況，香港的資本主義制度，在這個制度中建立起來的行政、立法、司法體制「天然」的親和美國打擊中國，有助推行「顏色革命」。他們認為只有這樣，才能維護香港的資本主義制度和生活方式不變，才能隔絕「一國」的社會主義。

看清這一點，就能知道為甚麼林鄭月娥對反中亂港集團和暴徒們跪低投降，為甚麼一直以來要包庇縱容反對派乃至港獨分裂勢力，為甚麼她的「用香港方法解決問題」拖拖拉拉三個月不見成效，而是亂局愈亂、暴力愈暴，為甚麼美國人組織策劃這場暴亂和「顏色革命」可以明目張膽、毫無顧忌，且對林鄭政府的「一定配合」充滿信心。他們也「睇死」北京在形格勢禁，手中無人之下，還要「支持」林鄭的綏靖路線，保其在位！

牌面牌底如此，北京動狠不行，不動狠也不行。動狠難下決心，不動狠難挽危局。在香港問題上，北京從來沒有像今天這般陷入進退兩難的境地。當年中英談判香港前途問題、中英硬碰硬，陷入僵局時也沒如此。然而，鄧小平不信邪，下定決心硬到底，結果轉危為安。今次北京處理危局從決心到手段都頗顯不濟也。