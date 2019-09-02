上帝要其滅亡，必先令其瘋狂。在「終極一戰」的叫囂之下，反對派將暴力升級，肆意破壞搗亂，到處烽煙四起。那班黑衣暴徒好像吃錯藥似的，失去常性，舉止瘋狂，所過之處無不留下滿目瘡痍，也無不引起狼哭鬼嚎，香港陷入一片腥風血雨，不是敍利亞，更似敍利亞。

最無恥的是，黑衣暴徒圍堵警署追打警員猶嫌不過癮，更刻意將戰火延燒到港鐵，不僅破壞車站設施，阻礙列車運行，而且欺凌無辜乘客，引發連場混戰。反對派政客林卓廷還顛倒是非，譴責警方在港鐵站使用警棍和催淚水劑，引起市民嚴重恐慌云云，簡直是睜眼說瞎話。到底是誰製造恐慌，誰使用暴力，難道還需要爭辯？香港有些人被政治病毒遮蔽了雙眼，迷失了心智，以致是非不分，黑白混淆，但並非所有人都如此容易受到蒙騙，政客自己弱智也就罷了，不要將全港市民都當成白癡。

說來說去還是這句話，擒賊先擒王。警方連日來主動出擊，拘捕黃之鋒等多名反對派及港獨小頭目，無疑令人拍手稱快，但依然無阻暴力升級，這說明了一個道理：要止暴制亂，須先揪出最大黑手。誰是最大黑手？漢奸黎是也。內地官媒稱他是反中亂港的民族敗類，是外部勢力的鷹犬，更是「禍港四人幫」之首，一點也不誇張。他除了利用毒蘋果煽風點火，造謠生事，自己更赤膊上陣，每次遊行示威都走在最前面，儼然以「總指揮」自居，連非法集會也毫不避忌，其囂張狂妄可見一斑。

漢奸黎之流挾洋自重，以為有美國主子撐腰便可以肆無忌憚，其實在中國歷史上，漢奸從來沒有好下場。別的不說，單是一條叛國罪，就足以治理這班洋奴漢奸，即使港府不敢出手，中央也勢必主動出招，如果他們將官媒的警告當成耳邊風，那就大錯特錯。漢奸黎不是揚言「為美國而戰」，而且不怕「戰死」嗎？大家不妨拭目以待，看看他會有甚麼下場。