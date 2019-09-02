剛過去的星期六，香港市民在電視機看見膽戰心驚的一幕又一幕，由早上到深夜，一場又一場的衝突，拳打腳踢，見人就扑，開槍鎮壓，尤其是暴徒今次瘋狂拋擲燃燒彈，衝擊警總、警署、政總及立法會等政府機關。身價不菲的水炮車，終於加大威力噴射出藍液，但一如所料，車是死的，人是活的，基本上示威者都可以避開，發揮不到功效。

警方發出反對通知書，所以這是一次集體的非法遊行，基本上一開始就可以清場，但又遲遲不作出有效行動，一直任由黑衣人堵路，到處破壞，事件擾攘大半天，半個香港島陷入癱瘓。

每次都像千篇一律的劇本，反對派自導自演，警方是不受歡迎角色，最後又是殺入港鐵站發生衝突，被拍片廣傳，指控警方濫用武力。究竟警方是想保持社會秩序，還是只拘捕數十名示威者來交差呢？繼續玩兵捉賊遊戲，每日拉一百幾十個乳臭未乾的小黃衞兵，難道就可以遏止這場暴亂嗎？

反對派暴力升級，進一步向政府開戰，止暴制亂仍然未有苗頭，各界都呼籲擒賊先擒王，前日又見「禍港四人幫」之首，漢奸黎智英在遊行隊伍中大搖大擺扮指揮，與其拘捕一些十來歲的心智未成熟的年輕人，拿下黎智英肯定更能收殺一儆百之效。可是不用猜測，黎在事件中依然安然無損，旗下的毒果日報繼續大放厥詞，製造警民對立的氣氛。

今天是學校開課日，又是另一個戰場。建制陣營都聲稱害怕會發生校園欺凌，據悉，警務人員的子女獲派發警報器，若上學時遭欺凌可按掣發響聲，有如「防狼器」。無論任何保護措施都不能百分百阻止學生之間的孤立與杯葛，過分保護更加會影響兒童在群體中發展。歸根究柢，禍根不除，社會永無寧日，下一代注定成為政治犧牲品。