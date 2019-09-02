政制發展循序漸進，最終達致雙普選，這在北京九○年頒布的《基本法》有明確規定。憲政體制可大可小，不可輕言修改，《香港特別行政區基本法》自九七年迄今，雖然從未修改，但歷經多次人大釋法，中央全面管治權已然凌駕特區自治權；而有關政制發展方面，○四年人大常委會解釋《基本法》附件一、二，香港啟動政改的程序，由三部曲變成五部曲，等於變相由中央決定香港的政制發展方向；○七年及一四年人大常委會有關香港政制發展的決定，與釋法一樣，等同修改《基本法》，港人亦無從置喙。

特區政府先後提出三個政改方案，只有二○一○年的政改方案在立法會獲得通過。那是民主黨背棄盟友，以反對「五區公投」為「投名狀」，走入中聯辦進行密室談判，其後特區政府接受民主黨提出的二○一二年行政長官及立法會選舉辦法的建議，立法會增加十個議席，地區直選與功能組別各五席，而行政長官選舉辦法維持不變。民主黨從爭取二○一二年雙普選退卻，造成香港政治反對運動的裂解。

筆者二○○九年夏天代表社民連倡「五區總辭，變相公投」，爭取二○一二雙普選，將政制發展決定權還給港人決定，建制派杯葛、民主黨扯後腿，「五一六五區公投」慘淡收場。二○一四年十一月筆者在立法會提出「全民制憲，重新立約，實現真正『港人治港』」議案。內容為：「本會要求行政長官及問責官員總辭，由公務員維持特區政府的日常運作，並隨即組織修憲港是會議，修改《基本法》；新憲法將以《世界人權宣言》及《香港人權法案條例》為基礎，準確釐定香港自治權的範圍，以及國防與外交事務的定義；制定公投法，讓港人有創制及複決法律的權利；亦制定政黨法，規範政黨運作，以及政治獻金法，要求政黨公開所收取的政治捐獻；容許行政長官候選人有政黨背景，立法會議員提出涉及政府政策的法案無須獲得行政長官的書面同意；新憲法獲港人公投通過後，舉行公民連署提名的行政長官及立法會雙普選，體現『直接民主』，實現真正『港人治港』。」議案遭到否決（僅得五票贊成，建制派三十七人反對、民主派十七人棄權）。

反修例運動已演變為波瀾壯闊，震撼世界的本土民權運動，特區政府拒絕回應「和理非」示威者訴求，並加強武力鎮壓，迄今已拘捕近千人，令年輕族群的勇武抗爭不斷升級，與警察的肢體衝突愈演愈烈，「己亥事變」釀成的動盪，不知伊於胡底！北京、香港的權者，究竟知不知道，香港問題的本質就是民主化與本土化的問題？