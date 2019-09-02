暴徒繼揚言要同警方「決一死戰」後，昨日又發起塞爆機場鬧劇，今日則大罷課，倘仍未能逼得港府就範，下一步就要全港大罷工。暴亂沒完沒了，令人煩不勝煩。

淪落到今日的地步，罪魁禍首必然是一眾港府廢官。林鄭月娥等人一開始就綏靖投降，跪完又跪，反對派食髓知味，豈有不食住上之理，當然是將奪權鬥爭進行到底。警方執法同樣畏首畏尾，害怕遭輿論圍剿而盲目「克制」，跟縱容罪惡無異，結果連警總也多次被圍，各區警署和宿舍紛紛遭殃，威風掃地。像「八三一」當日，千呼萬喚的水炮車雖然加入顏色水出動，但不敢直接對準目標發射，威力大打折扣。既然底牌已被暴徒看穿，知道警方不敢放手大幹，他們不將暴力升級、變本加厲才怪。

現在的香港已徹底落入暴徒統治，他們要鐵路癱瘓就癱瘓，要道路被堵就被堵，只要人多勢眾，刑毀又得，打人又得，法治對他們來說完全失效。每個周末周日，市民不敢上街，黑色衣服不敢穿，惶惶不可終日。支持止暴制亂的市民更被噤聲，否則輕則被人貼大字報起底欺凌，重則被人一頓毒打。

最可憐的還是警察子女，竟有教師唆擺學生在開學後盡情凌辱他們，甚至揚言要用麻包袋招呼他們，校園淪為地獄。所謂盜亦有道，為人師表卻全無道德底線，「黑警死全家」、咒罵警察子女「過唔到七歲」，要多惡毒就有多惡毒。這種人有甚麼資格春風化雨？為何還能保留教席遺害校園？教育局至今無所作為，最是令人憤慨。

很明顯，港府到目前為止都沒有盡過撥亂反正的責任，警隊管理層毫無鬥志，根本沒有想過如何打贏這場仗，這樣下去，香港不可能走出黑暗深淵。引用《緊急法》本來不失為可行之法，但以林鄭之軟弱無能，幾可肯定姿勢大於實際。中央希望靠港府止暴制亂「軟着陸」，真係唔使旨意！