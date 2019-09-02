剛過去的八月三十一日，是人大常委會頒布「八三一」決議的五周年，反對派號稱要組織最後一戰。外面兵荒馬亂，筆者卻全日安坐家中，看武俠小說以及跟鄰家的小孩子玩撲克牌。

說不關心香港時事是假的，在下當然牽掛，但眼見當代不少人頭腦糊塗、邏輯混亂，不知所爭者為何，着實教人氣結。武俠小說的情節九成都是虛構，部分內容更是荒誕不經，但再荒誕者，似乎都不如現在示威者所做的事，偏偏站在最前線的，不少還是所謂飽讀詩書的大學生。

武俠小說中寫「六大派圍攻光明頂」，故事當然是杜撰，但起碼一切合乎常理、邏輯，讀者會明白各大派為何要出擊，也衡量到雙方勢均力敵，這場仗是值得打的。然而，我無法明白目前香港的「勇武派」究竟是為甚麼而戰。反對《逃犯條例》？政府早已宣布修例工作壽終正寢；爭取撤銷暴動定性？現在不少示威卻是用暴亂手法去爭取撤銷暴亂的定性，世上原來真有如此不合邏輯的事。

少林、武當、峨嵋各派圍攻魔教，孰勝孰敗，未到最後一刻亦未可知，此仗就有打的價值。但香港的「勇武派」大多嬌生慣養，手無縛雞之力，裝備只有雨傘、彈叉以及粗糙的汽油彈，請問如何去跟武器精良的香港警察、內地公安和解放軍對壘？這大抵是最低水平的小說家，也想像不出來的荒謬情節，而我卻天天見着不少高中生、大學生甚至碩士生去做這樣的傻瓜勾當，背後甚至有專家學者去為他們鼓與呼，你說奇不奇？

本欄早已說過，香港反對派頭腦的傻笨程度，只有伊斯蘭國（IS）的主事者可堪比擬。IS正在打一場有敗無勝的仗，本地反對派也是一樣，兩者都是自己走進絕路而不自知。這些道理，跟我打撲克的鄰家小男孩一聽就明白，可憐香港很多自以為有學問的人卻是「牛皮燈籠」！