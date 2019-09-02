烽火連三月，保命抵萬金！香港已經係一個最危險嘅城市。「八三一」非法遊行演變成港九騷亂，暴徒汽油彈燒完警總再焚油尖旺，整個城市在燃燒，恍如末世！警方更首次以水炮車發射「藍色水劑」驅散，示威者退至警總時，再度集結及焚燒雜物！

此外，有消息指有臥底警員被示威者包圍，其同袍解圍，向天鳴真槍兩響示警，示威者四散！看官，火光熊熊、硝煙瀰漫、真槍示警、屍殺列車血濺太子站！當真是末路驚風雨！這是香港嗎？怎比古戰場更令人膽戰心驚？

此時此刻，仲有個在風波爆發多時，一味龜縮嘅律政司司長，在網誌廢噏「本港應進一步發揮仲裁優勢，利用中立調解員進行調解……」正當暴亂焚城，民望低殘嘅司底驊仍在做其鍵盤戰士，仍在冷氣房呷一口香醇嘅焦糖咖啡，一反白眼問道：微風吹亂我的秀髮，維港歌舞幾時休！一個不是活在這個時代的「避政司」，林鄭攬住佢當寶，香港有乜辦法唔陷入水深火熱，死多兩錢重吖？

曾多次被中央點名炮轟為禍港幕後黑手嘅壹淫媒漢奸黎，「八三一」又到港島區參與基督徒集會，叫囂「香港人不能被嚇怕」，又揚言「唔怕解放軍」、「不怕警方大搜捕」。條粉腸每次扮完「總指揮」，行幾步就登上座駕溜之大吉！連網民都睇穿呢條粉腸真面目，話佢狗噏完一輪，亮下相影完相，之後就由班曱甴上場，咁佢永遠唔會戰死啦！要死都係班無知嘅廢青咋！

咁又係，你幾時見到漢奸黎啲仔女上陣去「時代革命」？有個網民仲醒，指其大宅保安嚴密，請成隊保安巡查，出入有保鏢，個樣似唔想死多過準備為美爹戰死。條契弟誠信已破產，除了毒果報右上角的日子係真，其餘全是假。看官，你話網民嘅判斷力係唔係叻過司底驊多多聲？咁嘅廢柴高官只識庇奸護淫，不懂止暴制亂果斷檢控！司底驊歸家調超記老味之時，香港有救之日也。