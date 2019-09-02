人人都渴望在政壇上有人能代表他們，為人民發聲，草根階層固然支持一個草根總統的誕生，但到頭來是草根還是草包，則需要時間驗證。台灣民間現正發起一場全民割草的運動，罷免高雄市長韓國瑜。去年十一月，韓憑藉「高雄發大財，跟着禿子走」的號召力，以逾八十九萬高票當選市長，不足半年時間，就令不少支持者懊悔不已，加入罷韓陣營。近年鮮見一個政客可以大起大落得那麼快。

韓國瑜屬於魅力型領袖，憑一張利嘴替藍營在九合一選舉中收復了大片失地，居功至偉。他的致勝之道是販賣政治期票，像一隻沒有業績的創業板殼股，吹噓他的發展潛力來吸引大眾集資，而政治的集資就是選票。韓一上市，股價直線下滑，F1賽車、愛情摩天輪、高雄發大財等統統落空，被人民調侃「城市不築，敗市有瑜」，高雄市面一片蕭條，商圈店舖紛紛倒閉。現在，他甚至丟下了這隻股票，搞新一波集資，去選總統了。幾十萬人癡心錯付，愚昧轉化成怒火，發起全民割草，誓要把草包拉下台。

今年四月，韓國瑜接受訪問時親自解構他空降高雄而獲得龐大支持的原因，並為自己的無能開脫：「九十萬人投給一個對市政不太理解的人，他投這個票，講白了，就是希望帶來一個希望，偏偏沒有一點我可以做的，統統力量不夠，法令我也沒有辦法修改，預算錢也不夠。」這番說話從韓國瑜口中說出來，尤其諷刺，他若當選總統，把「市政」改成「國政」，同樣適用。

沒錯，選民投票就是想投個希望，愈是絕望的人，愈有動力去寄託政治。韓國瑜透過渲染社會的無力感，成功擄獲底層無數絕望者和不滿者的心。被社會壓迫者很容易受人欺哄，加上韓是眷村出身，多年來屈屈不得志，不少人以此自況後，覺得這個人可以代表我，便一拍即合，投身韓粉的護航大軍。現在，割草成為新希望。