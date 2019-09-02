香港反修例風波引發的暴力衝突持續升級之際，內地網絡曝光短片，指武警連日來在緊鄰香港的深圳進行反暴演練，並不時有大批武警車輛在深圳河一帶疾馳。內地官媒亦轉發片段，並表示各界「拭目以待」，似乎暗示集結在深圳的武警南下平亂，已是指日可待。

巧合的是，官媒央視軍事頻道日前亦曝光武警「雪豹突擊隊」反恐演習畫面，片中可見，特戰隊員一百五十秒之內搗毀恐怖分子營地，從樓下往樓上，擊斃一名攜帶危險爆炸物的恐怖分子，進攻用不了一分鐘，危險爆炸物則完好無損。

片中還介紹，武警雪豹突擊隊是一支國家級的反恐怖應急處置力量，也就是通俗意義上所說的「反恐國家隊」。他們訓練體能，塑造能適應各種惡劣環境的體魄；他們訓練格鬥，掌握拳拳到肉一招制敵的本領；並指他們「渴望衝鋒，渴望勝利！」

雪豹突擊隊表面上是直屬武警總部，實際上是直屬中央軍委直接調遣的武警第二機動總隊下屬常駐廣州的特戰第一支隊，中央軍委主席習近平曾親自向雪豹突擊隊授隊旗。該突擊隊兵員不但質量上是百裏挑一，數量上也遠遠超出全國範圍內的任何一支武警支隊，且配備有國產最先進防暴武器，以及部分國外先進防暴武器，包括裝甲車、直升機、排障排爆車、火箭筒、狙擊步槍等，而且有出境以及在新疆反恐實戰經驗。

兩年前，在武警部隊調整改革中，這支衞戍京師的武警最精銳部隊，突然從北京移防廣州，原因不詳，但卻表明中央或許早已預見香港將出現動亂。目前已經在深圳等待一月有餘。

出動武警反恐部隊，目標當然也與反恐有關。中央早前已認定香港反修例示威引發的暴力衝突出現恐怖主義苗頭。隨着暴力衝突不斷升級，有部分示威者主張以「勇武」抗爭，出現投擲燃燒彈，埋伏襲擊警察等暴力行為。官媒日前為此發表文章稱，「勇武組織」顛覆政府，破壞社會秩序，蓄意暴力襲擊，與恐怖組織無異。

文章認為，一些被「港獨」「顏色革命」等論調蠱惑的好勇鬥狠的「勇武組織」，幹盡違法暴亂之事，「其做法已難掩恐怖主義本質，這在任何正常國家和地區都絕不允許存在，必須堅決予以打擊。」強調必須盡快止暴制亂，撲滅「勇武組織」等恐怖主義勢力，「嚴懲暴徒及幕後黑手，是香港唯一的選擇。」

值得關注的是，官媒評論定性「勇武組織」為恐怖分子的同一天，央視高調大篇幅播出武警雪豹突擊隊反恐演練場景，不排除首批進駐香港的武警，將以反恐名義南下，而雪豹突擊隊將是平亂主力，只等中央一聲令下，片刻時間即可直搗香港特區暴亂區域。

事實上，示威亂港已接近三個月，特區政府和警隊至今依然一籌莫展，平亂無力，愈演愈烈的暴力衝突，不僅令一國兩制走樣變形，顏色革命更直接威脅到國家政治安全，事件已經上升至一國範疇，中央若按照《武警法》，主動下令武警入港反恐鎮暴，一樣師出有名！