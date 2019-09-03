產評：貿戰升級無退路　周邊經濟先倒下

踏入九月，天氣煙雨綿綿，颱風威脅接二連三，可謂與經濟前景相輝映。隨着中美貿戰落實升級，港股開局患得患失，外圍數據更差強人意，實不宜對第四季有任何遐想，最怕要度過經濟「黑色」聖誕！

自古以來，大國相爭，最受傷的必是周邊地區。有「全球經濟晴雨表」之稱的南韓公布，八月出口按年再度大跌13.6%，為連續九個月下滑，原因當然是中美惡鬥，使當月對中國出口按年挫21.3%；對美國出口也少了6.7%。今次官方更把日本推行出口限制及香港危機加添在內，印證全球不明朗因素已不只是貿戰，科技熱潮退卻使晶片價格長期下跌，反映近年作為全球經濟「火車頭」的智能產品銷情驟冷。

除了南韓，印度是近年世界經濟增長最快的主要經濟體，目前亦迅速衰落，繼首季經濟增長放緩至5.8%後，次季更減速至5%，為一三年以來最低，並遠遜市場預期；相比之下，去年次季增速曾達傲視全球的8%。以一個人口與中國相若的龐大新興經濟體而言，經濟增速一旦降至3到4%，已可界定為經濟衰退，因經濟成果總不會平均分布在每個人身上，增速太低會使不少剛擺脫貧窮線的人，有機會再次跌落該線以下，形成民怨。值得留意的是，有「百業之母」稱號的全球銀行業，今年股價表現「十大最差」之中，印度竟佔了七家，經濟受困程度不言而喻。

如果說印度經濟規模是亞太區「第三」，僅次於中國及日本，排第四的南韓也同樣如此不堪的話，更莫說包括香港在內的其他地區，根本就是唇亡齒寒。以製造業為例，根據着重私人企業的數據顯示，日本製造業採購經理指數（PMI）從七月49.4降至八月49.3，為連續八個月低於50盛衰分界線，即處於收縮狀態；台灣亦從七月48.1降至八月47.9，反映未受惠中美貿戰帶來的搬廠效應。

面對經濟轉差，近日有調查警告，「收風」最快的美國頂級有錢人已減少消費，使奢侈品及豪華車銷情呆滯。根據往績，打擊將是一環扣一環，慢慢就會輪到中產勒緊褲頭，餘此類推。事實上，大型投資銀行近日亦發表資金流向數據顯示，在過去三個月，有高達1,600億美元資金撲向債券市場，顯示投資者對全球經濟衰退憂慮加深，歷史經驗預示將有「大事」出現。

面對中美貿戰絲毫沒有降溫迹象，日韓亦繼續打消耗戰，預示本已脆弱不堪的亞太區經濟只會更弱。與其幻想有奇迹，倒不如實幹地為經濟寒冬早作打算。