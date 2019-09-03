神州觀察：豬肉限購勢所逼　防疫不力累百姓

內地自去年八月爆出首例非洲豬瘟疫情後，形勢便一發不可收拾，並於短短九個月內宣告全面淪陷，速度之快出人意料，而當局一再強調的「疫情總體可控」之說亦淪為笑談。此後當局對總體疫情更轉趨低調，只偶爾提及，但不說不代表問題不存在，近來多地相繼推出豬肉限購令，害得百姓不但要捱貴豬，還將面臨沒肉吃窘境，一切都是當局防疫不力之過。

廣西南寧市發改委日前發出通知，決定自九月一日起實施豬肉價格臨時干預措施，每日早上在十個市場設立攤位，以低於近期市場均價一成以上的價格限量向市民銷售，每人每日限購一公斤。此外廣西當局還劃下生豬生產「紅線」，要求各市積極補貼鼓勵豬農養豬，確保豬肉供應能百分百自給自足，切實解決老百姓的「菜籃子」問題。

事實上，受非洲豬瘟影響，福建莆田、廈門等地早前已相繼推出豬肉限購令，甚至要求民眾需憑身份證購買，恍如回到了計劃經濟年代。而國務院在過去數月更為此發放了二十多億元公帑，並由各省通過政策手段對養豬戶及民眾進行補助支援，像浙江、江西等省皆有專款用於種豬場的生產救助，四川成都乃至一些偏遠鄉村乾脆定下具體養豬頭數，全國上下被迫打起豬肉保衞戰，卻不知何時能見效。

可以見到，在非洲豬瘟的衝擊下，內地生豬飼養量呈直線下滑，市場供應面臨嚴重壓力，從而推動豬肉價格大幅上漲。據農業農村部公布的數據顯示，八月全國農產品批發市場的豬肉均價已超過三十元一公斤，按月上漲近百分之八，且至今看不到減緩迹象，老百姓勢必要繼續捱貴豬，而當局似亦表現出一副焦急模樣，各部委高官競相出來喊話指示，各種政策補助一股腦地全都搬了出來，甚至不得不向美國進口豬肉，令本就不足的貿易戰籌碼再形縮水，真是何苦來哉。

既知今日，何必當初！正如十月懷胎是同一個道理，即便讓豬農今日開始養豬，豬仔又豈是一時之間可以養大？所以急也沒用。況且當局也說了，今年的豬肉產量會明顯減少，市場供需的缺口很難立即堵上，以牛肉、雞肉等作為替代產品，結果這些產品的價格亦應聲上漲，如同拆東牆補西牆，源頭問題並未解決。更關鍵的是，豬瘟疫情一日不除，豬農便無信心再去養豬，穩定市場仍是鏡花水月。

現在回過頭再看，當局如能在首例非洲豬瘟出現時就端正態度，積極防疫，或許便不會出現今日之局面。然而世上並無如果這回事，正如防疫不力、囤貨居奇、哄抬物價等現象至今亦未曾遏止，如此不作為，何愁豬肉限購令不陸續有來？