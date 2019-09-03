功夫茶：水炮車整色整水　人為噴污多舊魚

聞名不如見面。正當反修例風暴愈演愈烈，大規模警民衝突一波接一波，黑衣暴徒活力四射，搞到政總立會滿目瘡痍，港鐵站設施被瘋狂破壞慘不忍睹，差佬執法成日點指兵兵，慌失失不是丟彈匣、槍飛脫就係失子彈，阿哥，喺咁嘅環境底下，功夫茶同大家一樣，都十分期待之前傳得好勁嘅水炮車威武亮相，震懾暴徒啦！

嗱嗱嗱！上個月嘅二十五號，荃灣遊行演變成衝突，警方首次出動兩架水炮車平亂，示威者見水炮車出動即四散逃竄，水炮車只好射向大河道嘅路障，誰知一射不是定江山，而係一架成千七萬嘅水炮車，射唔開路障，效果同洗街車冇乜分別，認真失威！

唔通真係希望愈大、失望愈大？呢，之前吹到水炮車如何犀利、點樣強勁，又話喺五十米內嘅不同距離，以唔同角度發射，水炮威力可達至二百磅，體重輕嘅被射中，會被「射到飛起」！有專科醫生仲話，如果射中雙眼，可能會令視網膜、眼球破損，甚至永久失明，哎呀！真係嚇死寶寶啊！

之不過咁，家陣睇見兩架水炮車隆重亮相，功夫茶懷疑如果唔係差佬學藝不精，操控得渣，就係水炮車並非想像中咁勁揪，否則有乜理由被口痕友嘲笑「屙尿都勁過佢」！或者揶揄佢「大笨象個鼻噴水力度醒過佢」！

呢！有道是「知恥近乎勇」，差佬知瘀，唔係自強不息，卻要整色整水，喺日前即八三一，喺金鐘出動水炮車驅散示威者時，首次發射藍色水劑，示威者一見水，自己又即刻變成流水四散，哼！你射得我脹？惟金鐘夏愨道橋底嘅馬路、銅鑼灣軒尼詩道路面，依然留下藍色痕迹處處！阿哥！藍色多瑙河就正啫！而人為噴污，搞到啲道路變「藍色多瑙街」就係法國大餐──多舊魚啦！功夫茶不禁要問笨實差佬，何必整色整水啊！用胡椒水或者有特殊氣味嘅水就得喇！

嗱！一來顏色水整污糟地方，事後有排清理，仲麻煩！仲有啊！有冇人因中咗藍色水突變成「藍面人」而被拘捕呢？功夫茶記憶所及，係冇！掉番轉頭睇，啲暴徒如果中嘅係有味水，一索就知係壞人，想即時變裝易容逃避追捕都冇咁易。咁你話水炮車整色整水，同除褲放屁有乜分別先？

講來講去，香港搞到今日咁動盪不安，政府管治無能彰彰明甚！水炮車亦不過係一件工具啫，要止暴制亂，靠嘅還是人！空談誤港！功夫茶再警告廢柴政府，要知擇善固執、強硬到底而唔係成日扮大和解；而差佬執法，咪成日好似盲頭烏蠅，勞而無功！醒啲喇！否則買多三十架水炮車都係射唔死啲曱甴㗎！