世界視線：推硬脫歐去到盡　約翰遜無視國會

英國首相約翰遜早前宣布，國會由本月九日起一連休會五周，從而阻止議員繼續「拖後腿」。在野工黨的英國影子脫歐事務大臣施紀賢稱將於日內公布立法計劃，阻止無協議脫歐。

工黨這一招，不由得約翰遜不認真應對，須知前任首相文翠珊的歐盟方案，亦曾多次在黨友倒戈下被否決，約翰遜為避免重蹈文翠珊「火燒後欄」的覆轍，祭出嚴肅黨紀的撒手鐧。有消息指，約翰遜上周日於契克斯首相別墅與保守黨黨鞭商討對策，警告黨友必須按政府的立場投票，否則將被開除出黨。約翰遜亦公開警告，若議員與工黨聯手，將令對方有機會乘虛而入，令國家陷入混亂狀態。

事實上，工黨利用「立法」阻撓硬脫歐，堪稱明智務實。工黨理論上可以對約翰遜政府提出不信任動議，問題是，工黨黨魁郝爾彬不得人心，即使成功推翻約翰遜，亦難以指望能冷手執個熱煎堆。郝氏上月曾放出風聲，指現階段英國需要準備好與歐盟談判的政府，自由民主黨黨魁斯溫森大潑冷水，明確反對郝氏接任首相；保守黨議員葛偉富更直截了當地指出，阻止硬脫歐並不代表要幫助郝爾彬入主唐寧街。

反觀立法阻止硬脫歐，性質上屬「議題為本」。正如施紀賢指出，十月三十一日的脫歐「死線」過於倉促，立法的主要目的是向歐盟爭取再次將「死線」延期。由此看來，立法在政治上是「鋪鋪清」，有機會爭取到最廣泛的支持。難怪約翰遜似乎嫌「黨紀侍候」的保險系數未夠高。被問到政府會否遵守國會可能通過的防止無協議脫歐立法時，內閣大臣高文浩未肯作出明確承諾，僅推說要視乎立法的內容而定。

約翰遜大鑽制度空子，擺女王上枱，命令國會延長休會時間，已被在野黨狠批「政變」；如果他最終選擇跟國會的立法對着幹，勢將引發更大反彈。然而從另一個角度分析，英國脫歐問題纏擾至今，已導致兩名首相下台，至今連一個具體的脫歐安排也未能達到共識，不僅談判對手歐盟感到不耐煩，英式議會民主的低效無能，在此亦表露無遺。