正論：示威亂港神憎鬼厭　暴火焚城天怒人怨

你不找政治，政治也會找上你。反修訂逃犯例風波變成政治動亂，火頭無處不在。鐵路幹道受到狙擊，打工仔上班受阻隨時飯碗不保。機場非法集會，使到大量航班取消，無辜旅客被迫滯留香港。政客猙獰面目固然令人討厭，但過去三個月香港最神憎鬼厭的必定是用口罩頭盔遮掩容貌的黑衣示威者。

開學日變罷課日，一群大學生穿着黑衣在校園誓師，學生會會長甚至表示學校被稱為「暴大」也沒所謂，言下之意更引以為榮。堂堂天子門生甘願拋學業棄校譽做黑衣暴徒，有人不做卻去做別人口中的「曱甴」，也應驗了一句「上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。」

反對派三個月來的示威活動愈演愈烈，漸漸進入瘋狂程度，阻旅客上機禁錮記者，放火狂擲汽油彈，鋸斷燈柱打砸港鐵站……剛過去的周末又再令到機場交通癱瘓，港鐵服務停頓，車廂變成「廝殺列車」，敢問這些「義士」的正義何在？以往用民主抗爭來包裝暴力行為，猶抱琵琶半遮面，希望博取市民的支持，但紙包不住火，暴力示威與民主自由有何關係？當年佔中由法律學者戴耀廷妖言「違法達義」背書，始終瞞不過市民雪亮眼睛，失去民意支持，最後一敗塗地。條條大道通羅馬，民主之路亦殊途同歸，最重要是起步，泛民主派封殺了香港政改之路，引導年輕人走上不歸路。

今次反修訂逃犯例示威暴潮其實是五年前佔中「借屍還魂」，用冠冕堂皇的理由去鼓吹上街，用民主自由包裝違法示威，雖說沒有大台，但來來去去又是那幫反中亂港的「常客」，漢奸黎智英亦是經常出現在遊行集會扮指揮，旗下《蘋果日報》繼續煽風點火，想不到特區換了管治班子，政府依舊怯洋懼外怕示威，畏縮「落閘」，停止修例工作，牛鬼蛇神得寸進尺，提出所謂五大訴求政治勒索不得要領，圖窮匕現，原來是想在香港搞顏色革命，奪取管治權。從六月起暴亂蔓延，由起首立法會政總警署，進而衝擊中央駐港機構，噴污國徽擲國旗下海，示威擴散各區無日安寧，白天黑夜催淚煙滿天飛，鬧市成為槍彈肉搏戰場，香港如像陷入無政府狀態，緊張氣氛滲入每一個角落，連平靜的校園也難避免成為戰場。

本來小孩子高高興興迎接新學年，但現在既要怕受到欺凌，又要提防「麻包袋接放學」。家長不但憂慮子女的身心安全，自己亦要面對經濟不景氣，如何養妻活兒維持生計。香港因為示威暴潮變得不安全，多個國家發出旅遊警示，遊客特別是內地客數目大減，旅業首當其衝重挫，酒店劈價亦滿目空房。食肆亦是重災區，酒樓出現倒閉潮，經濟出現負增長，失業率預期上升。一四年佔中造成的損害，已經令香港元氣大傷，剩下半條命，好不容易才重新上路一段日子，這次暴動潮的殺傷力遠超五年前一役，香港還有命能逃出生天嗎？反對派與西方傳媒經常合奏「害怕出現血腥屠城事件」，但現在市民應該看清楚是誰人在伸出屠刀？

究竟誰是誰非，令人想到《所羅門的審判》那故事。有一天兩個婦人爭着認是一個嬰孩的母親，所羅門王說既然你們各不相讓，又沒有辦法分辨，便叫屬下拿起屠刀，欲把嬰孩分成兩塊各給兩婦一塊，那嬰孩的親母深怕傷了骨肉，忍痛棄權，所羅門王由此便知道誰才是嬰孩真正媽媽。反對派稱示威潮是為了香港的未來，卻口口聲聲不怕玉石俱焚，寧願破壞香港百年基業也要達成自己政治目標，愛香港便要毀香港，這是哪門子道理？所作所為與所羅門王故事中的假冒母親無異。

中央有槍有炮有解放軍，一旦出招便可盡快平亂，但為了遵守一國兩制承諾，顧及香港人感受，亦不想造成傷亡，故此遲遲未以石擊卵。若果同樣事情發生在西方國家，特別是美國，警察才不會用棍擊或用布袋彈海綿彈，亦不會向天開槍示警，而是直截了當開真槍射暴徒。暴潮持續三個月，暴力升級，衝突加劇，至今沒有示威者喪命，不是幸運，而是警方一直限制前線使用的武力，中央也沒有過分施壓，只是靜待林鄭政府收拾殘局。刻下民怨沖天，愛國愛港人士極力呼喚中央出手撥亂反正，隨着十一慶典一天一天接近，中央港澳辦及政法委先後嚴詞譴責禍港幕後黑手黎智英等人，深圳武警亦集結演練，這是一個鮮明的警號，天朝的忍耐是有限的，香港不可能無限期亂下去。

一八六○年英法聯軍火燒圓明園，遺址印證永不磨滅的國恥。二○一九年英美聯手在香港炮製一場暴火焚城，要在中共建國七十周年滅中國威風。狼子野心，外國勢力欺華辱華的念頭百年來從沒有消減，回歸祖國懷抱的香港不但沒有出力為國抗敵，反而孕育出一批暴徒為禍社會，危害國家，一國兩制實行這廿二年的意義何在？兩制失敗，一次大破大立的檢討勢所難免。

與香江的七百萬人為敵，挑動神州大地十四億同胞的神經，人怨了，天怒了，時辰快到了，別以為躲在口罩下沒有人認得你，天網恢恢，法網難逃，暴徒餘生在牢獄喊口號吧。