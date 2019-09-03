無論是特區政府頒布《緊急法》，抑或香港駐軍出營來協助平亂，香港一些人擔心的是香港一國兩制會被終結，香港的繁榮不再。由於社會經濟與政治是連成一體，政治的變動肯定會衝擊其他方面，特別是中美關係惡化，美國亡華之心不死，今後便是幾十年的中美新冷戰。

香港平亂，亂卻是美國策動的顏色革命，美國自然不會罷休，各種制裁措施都會針對香港。香港原本依靠英美體制，美制裁香港，五眼聯盟的國家（英加澳紐）必然要跟從，香港不單止受政治經濟信心的破壞，長期依賴的英美體制優勢也會失去，香港原來的繁華便難以維持。英美等國制裁，香港有英美等國護照與居留權的市民，便會雞飛狗走，繁華的基礎頓失。

不過，香港受到損失是必然的，可是未必屬毀滅性，反而有機會火鳳凰浴火重生，另創新天。

例如，今次的移民潮會比昔日中英談判時更大，但當年移民的人，未到九七回歸就已經有部分回流香港，移民只是他們政治缺乏信心產生出來的個人和家庭代價。如今中國比中英談判時更為強大，即使政治擔憂比當年更大，但結果會不會是另一場鬧劇呢？就算今天有一百萬港人移民，結果可能是：

一是因市場消費需求減少，香港經濟會受衝擊，可是反共反中者都移民了，動亂會受鎮壓。中央政府很容易利用逾六千萬人口的大灣區來增強香港內部需求，填補差缺。

二是這些移民的人，吸收過往經驗，不會輕易出售香港的資產。他們人走了，資產還在，賣盤不多，租盤卻多。他們資產不出售，市場供應不會改善，若特區政府開放限制，招攬人才可填補移民的空缺，樓價還可能不跌反升。

三是移民他去的多屬精英，這便騰出不少中產職位。堅持留港的，找工作與向上流的機會便多了。而且當特區與中央政府同時採取刺激經濟、促使香港轉型的政策，留港者的發展機會就更多。

四是少了一百萬人，亦即反修例中最積極示威和支持暴動的人走了，香港內部政治矛盾減少，有利政府與社會找出有效方法作長期發展。少了一百萬人，社會各種設施、服務、交通乃至生態環保都可大有改善。

一百萬人移民，政府應同時取消他們在香港作為公民的各種福利。他們變成香港之友，但不是香港人，將來便不可能以香港人的身份回流。

一百萬人移民對香港短期內會有些不便，卻是可克服的，克服後帶動轉型的好處更大，希望他們及早歸英歸美吧！