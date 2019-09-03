內地官媒通過評論表達了官方對黎智英和李柱銘等「禍港四人幫」的定性，他們不僅是民族敗類和當代漢奸，而且是今次暴亂的策劃者、組織者，他們的所為已經干犯了「顛覆國家政權」罪，對國家安全造成威脅。現在，香港本地還沒有「顛覆國家政權」的相關律法，「二十三條」還沒立法，因此黎智英、李柱銘之流在香港犯下「顛覆國家政權」罪不會受罰。這就是他們反中亂港、「顛覆國家政權」猖狂無忌二十餘年的原因。

當年，朝廷在港實施一國兩制、港人治港、高度自治，當然評估和預測過可能發生的問題和風險，其中最大的兩項，一是香港在英夷統治下是一個反共社會；二是回歸後會有內外勢力相勾結，破壞一國兩制，甚至發生騷亂。對於反共，北京不怕，九七後可以繼續反共，因為共產黨是罵不倒的，是在罵聲中成長的，香港實行資本主義，反共罵共乃必然現象，不足為怪，也不足為懼；對於騷亂，中央更是不怕，有駐軍毗鄰深圳，小小的騷亂、暴亂能掀多大浪，滅之何難？對於第一個問題的「不怕」，北京主要是從意識形態角度考慮，對於第二個「不怕」，主要是從實力對比角度考慮。

然而，回歸二十二年實踐證明，反對派的反共，絕不僅僅是罵罵共產黨，絕不僅僅是意識形態的鬥爭，而是要以行動摧毀一國兩制的憲制安排，挑戰「一國」和中央權威，顛覆國家政權。這裏有一個從「反共前哨基地」推行「顏色革命」、奪取管治權發展的問題。尤其是二○○三年「二十三條」國安立法被反對派一舉打掉後，矛頭對準一國和中央，顛覆國家政權的指向就益加鮮明，其動員組織的各種行動規模和激進做法愈加猖狂。他們早已不是罵罵共產黨就完事，標榜一下自身意識形態、價值觀如何與共產黨、與社會主義一國誓不兩立就完事，而是要顛覆國家政權，才能最後取勝、完成使命。

黎智英、李柱銘之流及反對派的喉舌，在他們的反共喧囂和煽動組織的風波暴亂中，對這些早就毫不掩飾也。