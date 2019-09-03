有種心理疾病叫失心瘋，發病於大腦神經，是由於心理承受能力小於外界壓力，而導致心理、行動、意志扭曲，所以又叫「神經紊亂性心智缺失症」，成語「喪心病狂」指的大概就是這種病。別以為這種病只是出現在小說和影視作品裏，現實中也不乏相關病例，看看香港的情況就知道了。黑衣暴徒沒完沒了地上街鬧事，毫無目的地打砸破壞，不是失心瘋又是甚麼？

很明顯，這場大動亂正是政治失心瘋的集體爆發。反對派散布政治病毒，許多人受到感染而變得迷迷糊糊，輕則失魂落魄，重則喪心病狂。他們身不由己，盲目跟風，不是打砸破壞，就是淪為幫兇，根本不知自己到底在爭取甚麼，更不知為甚麼要摧毀香港。

最可怕的是，在政治失心瘋之下，男女老少皆受感染，警方拘捕的暴力示威者竟包括十二、三歲兒童，以致要由家長陪同落口供，簡直匪夷所思。小小年紀便淪為暴徒，反對派固然要負起最大責任，家長同樣難辭其咎，他們沒有教導子女遠離暴力，反而將子女引向邪路，豈止是教子無方，簡直就是縱子行兇。

患上政治失心瘋的不止香港人，外國人也不例外。一名疑似美國男子日前在荔景港鐵站涉嫌鬧事而被防暴警察制服，竟反指警方違法拘捕，更叫囂「這裏是香港，不是中國」，可謂狂妄得沒邊。這裏是不是中國，難道由老美說了算？或者他認為自己擁有治外法權？

事實擺在眼前，外部勢力已由背後搞鬼，發展到公然介入。最近連串暴力衝擊都可見到外國人身影，當中更有疑似美國中情局人員，他們非只為趁熱鬧，美國駐港總領事館規模龐大，更不會只是作擺設。反對派一直否認受外部勢力指使，分明是此地無銀三百両。實際上，這場政治失心瘋正是先由外部病毒傳入，然後演變成內部風土病，要想根治，就得雙管齊下，一是攘外，二是安內。