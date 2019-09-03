香港赤鱲角機場是世界最繁忙的機場之一，過往安全性及便利程度一直享有高度評價，可是經過數次非法集會大量取消航班之後，旅客被迫滯留，怨聲載道，以往建立的金漆招牌已經被打破。現在機場一舉一動皆為舉世注視，有甚麼風吹草動便成國際大笑話，而且癱瘓一日的損失，據報超過百億港元。

周日反對派食髓知味又向機場打主意，堵塞附近一帶交通，黑衣示威者用水馬等雜物架設路障，以及掟鐵通石頭等雜物入機鐵路軌，又放火及破壞港鐵東涌站設施，日夜反轉整個東涌，玩殘旅客及居民。結果東涌線又一度需要封閉，周六、日多條港鐵線均先後因為示威而暫停服務，是史無前例的事，昨早又有人故意阻止港鐵車門關閉。今時今日，乘搭鐵路不再便捷，而是要承擔風險。

這個星期以來，港鐵成為示威者重點招呼對象，站內設施受到破壞噴污，蓉蓉爛爛，成何體統。以往我們常挑剔英美地鐵殘舊及治安差，現在變成五十步笑百步，國際都市的聲譽一朝盡喪。警方在港鐵站搜捕示威者的做法亦值得商榷，是否有更好的方法，避免在車廂內進行激烈的執法行動呢？就算出師有名，但始終影響港鐵正常運作，亦累及無辜的乘客擔驚受怕。「廝殺列車」竟然在現實世界出現，示威者想玉石俱焚，不怕自己付出沉重的代價，但政府是否就此讓一國兩制「攬炒」呢？香港的國際地位及形象不是一朝一夕建成，短短數月間已幾乎消耗殆盡。

機場是香港的咽喉，鐵路是特區的血管，重要性大家都清楚不過，故此反對派處心積慮在此兩要塞開闢戰線，只要小小破壞便可以造成巨大影響。當年泰國黃衫軍便是佔領曼谷兩個機場，令到軍方也投鼠忌器，未能出兵鎮壓，最終推翻了政府。前車可鑑，機場及鐵路絕對不能再有任何閃失，政府及警方須檢視現時對策。