過去一個月，本欄多次對香港人發出溫馨提示，不要再在反對修訂《逃犯條例》的問題上鬧下去，暴力抗爭固然不應參與，就連和平示威也不該再參加。這件事應該暫且打住，因為再堅持和平抗爭，其實就是側面為「勇武者」助拳，這樣做會讓中央徹底失望，如果阿爺放棄香港，最苦的還是港人自己。

近年，中港關係愈來愈尖銳對立，歸根究柢，還是這一代港人很多不講道理，終日活在自己的世界中，只見到別人眼中的沙粒，卻見不到自己眼中的柱樑，根本不懂得與人相處，不少年輕人就連跟家中長輩的關係也弄得很僵，當然不懂處理與「阿爺」的關係了。

一般人會認為中港矛盾嚴重，是因為中央以大欺小，不講道理，其實這就叫知見有偏。他們不明白，可能我們比北京更橫蠻，更不可理喻。如果阿爺當真不講理，怎會在《基本法》第二十三條立法、推行國民教育的問題上一讓再讓？在可讓處，中央都盡量讓，包括今次也變相撤回了《逃犯條例》的修訂議案。如果港人再得寸進尺，說甚麼撤銷暴動定性、馬上推行雙普選等訴求，那就反而是咱們不講道理了。

不少人認為，近年北京對香港的約束愈收愈緊，我認為不一定，人們常說中央最敏感的話題是「六四事件」，最怕被人觸碰，真是這樣嗎？那為何三十年來阿爺一直任由香港人大搞「六四」紀念集會，為甚麼不出動強力部門，將集會的主辦人逮回內地去？

所以嘛，我認為阿爺是講道理的，「六四」是有爭議性的事件，至今中共黨內亦有人不諱言當年某些處理方式是犯了錯誤，因此在此事上，香港人每年繼續大做文章，北京仍是聽之任之，因為港人的做法，實在說還是有點道理的。

但如今特區政府的修例工作已停頓，反對派卻不依不饒，這就叫無理，對於無理的事，阿爺是不會讓的。