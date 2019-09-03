暴力升溫，剛過去的周六、日，整個香港亂到一塌糊塗，用林鄭的話來說就是「慘不忍睹」！看來，暴徒一點也不累，根本沒有絲毫回家休息的意圖，當然，更沒有希冀要有一個平台，大家坐低飲杯茶，傾一傾的動機！

於是，八三一港島集會遊行，最終演變成流血衝突，激進示威者先襲港島，再進擊九龍，期間港鐵旺角站及太子站，分別發生破壞及打鬥事件，有速龍小隊等警員衝入站內月台搜捕，更一度衝入列車，行動中共拘捕六十三人，檢獲一批汽油彈及彈叉等武器，當中一名被捕男童年僅十三歲，佢涉嫌藏有兩枚汽油彈並攜有火機。

九月一日，激進示威者更恍如打了雞血，他們發起堵塞來往機場交通，近千名示威者堵塞機場巴士總站，因機場有大批警員布防而未能攻入，於是Be Water，行出東涌，沿路大肆破壞，丟雜物落機鐵路軌，影響列車服務，又設路障和放火，最終大肆破壞港鐵東涌站設施，暴徒以鐵錘硬物擊碎客務中心玻璃、閉路電視、車站控制室、出入閘機及售票機、放消防喉射水等，無法無天，令人髮指！

最可恨就係大批防暴警察由機場到達東薈城準備驅散及搜捕行動時，暴徒已經四散了！老朽有點納悶，港鐵職員眼見暴徒大肆瘋狂破壞，只是在旁觀及搖搖頭，自說自話：佢哋用錯方法！老朽唔知東涌站職員有冇第一時間緊急求救？若有，防暴警「遲到」，則難脫延誤戡亂之過！東涌都有警署㗎，且離東涌站僅幾步路，冇理由要大批防暴警由機場趕去才可進行拘捕㗎？

香港無疑已陷入回歸以來最大的政治危機，年輕人自己無心向學，又阻止人家返學，發起罷課的更不乏傳統名校，大專院校更係鼓吹港獨嘅溫床，漢奸黎仲煽惑「撐學生全年睇毒果」，睇一日都中毒啦，仲要成年？不連根拔起毒果，香港永冇寧日，青年弱則國弱，警鐘敲響，廢柴政府知點做嗎？