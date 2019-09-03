當前的台灣總統選情甚是好看：這邊綠營的蔡英文總統用盡法寶，一舉平定「賴清德之亂」，坐定民調領先；那邊藍營好不容易迎來了「土包子」韓國瑜，挾去年奪下南部綠營重鎮高雄市長之功，出戰總統選舉。不過，民進黨全力推進蔡英文連任之際，國民黨卻捲入內部權謀之爭。韓國瑜作為政治新手，如何得以拆解？

國民黨的「無力感」來自矛盾重重的黨內。即使韓國瑜已確定為黨的正式總統候選人，但重量級人士如王金平、郭台銘，卻並未放棄參選意圖，反而與黨外的台北市長柯文哲籌謀政治聯盟。結果本應在韓國瑜出線後即轉入總統競選攻勢的國民黨，卻又再在神助攻下自己停擺。

台媒指出，王、郭、柯的政治聯盟，最有可能是以郭台銘為首出戰總統。但郭台銘亦不無難處，當下參選等同公然與韓國瑜分庭抗禮，無論勝負都要背負分裂國民黨之罪責。換言之，他需要靜待一個名正言順的理由。客觀而言，最好的理由就是韓國瑜出師不利，拖累國民黨選情下滑，這時「揭竿起義」可謂水到渠成。

由於郭台銘表示他要到中秋前後，才確立自己的政治動向，這意味着民進黨競選機器已全力投入運轉時，國民黨內部卻在觀望韓國瑜的安危。而韓的民調支持率，在此期間果然應聲下滑。國民黨內外對此有各種檢討和解釋，歸根結柢，韓的競選及執政經驗尚淺，沒有了全黨上下的齊心支持，怎會不陷入苦鬥？

即便如此，韓國瑜仍有轉機，近日在他身邊便出現了前主席朱立倫的身影。國民黨基層及朱的政治盟友均已呼籲，朱出手幫韓國瑜一把。輿論更稱，「韓朱合流」將是藍營的夢幻組合。朱對此尚無明確回應，不過黨內既已有呼聲，則他遲早也要作正式回應。如果這個回應來得夠快，內容足以令韓止跌，那麼黨內其他人士，也就失去了起義的最佳理由。