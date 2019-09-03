特朗普跟中共似乎八竿子打不着，但有一點其實十分相似──兩者都借重農民支持而得江山。然而諷刺的是，中共在打天下過程中高舉「打土豪，分田地」的旗號，農民至少暫時得到實惠；反觀特朗普對中國大打貿易戰，農民卻成為中國報復的對象，飯碗受嚴重影響。

農民人口或許並非佔美國大多數，但其政治能量卻是不成比例地高。以艾奧瓦州為例，該州僅有三百多萬人口，但在參議院裏，跟加州一樣擁有兩名代表。而最近一項民調顯示，約七成農民認可特朗普的表現，比率雖較之前略低，但仍遠遠高於全國平均水平。

最諷刺的是，特氏揚言堅定反對貿易全球化，但對農民來說，全球市場愈開放，他們產品的銷路愈廣。事實上，美國農產品的出口比例，由上世紀七十年代的一成五大幅提升到現在的四成，而中國正是最大的主顧。以大豆為例，貿戰前四分之一美國大豆銷往中國，但自從中國徵收百分之二十五關稅後，出口量大跌約七成。

常言道，死了張屠戶，不吃混毛豬。如果特朗普能像推銷美國軍火一樣積極的話，農民的經濟損失或許不致如斯慘重，問題是特朗普的貿易戰戰線拉得太長，即使是歐洲盟友亦不能幸免。儘管近日有傳華府以近乎「強迫」的形式，要求日本購買金額巨大的美國農產品，但相比起中國的龐大市場，畢竟是杯水車薪。

為協助農民渡過難關，特朗普政府發放數以百億美元計的補助。問題是，對比起農民的損失，區區數百億只是杯水車薪，更何況相關補貼並未能用在刀刃上。有團體調查顯示，超過一半補貼落入最富有、佔整體農業人口僅百分之十的農場經營者手上。跟整個社會的貧富懸殊情況相若，金字塔頂端百分之一的農民平均獲十八萬美元補貼，而底層的農民卻只能領取不足五千美元。

然則農民們為何仍對特朗普如此「死心塌地」？《紐約時報》一篇分析文章指出，鄉郊農民自身所處的社區，並無太多外來移民，反而被特朗普鼓吹的那套「移民危害國家安全」選舉語言，激發起「危機感」。在他們的想像裏，特朗普是那位恢復美國昔日榮光以及固有價值觀（說穿了就是以白人為優先）的最理想人選，再加上特朗普反精英的形象包裝，令他們以為總統是「他們的一員」。

當然，這一切只是「明月照溝渠」。特朗普骨子裏其實是為富不仁的奸商，平日最愛吹噓自己少交稅，是「比他們聰明」的表現；他甚至在精英階層中也要分個三六九等，曾嘲笑前司法部長塞申斯畢業於「野雞大學」，且滿口「南方鄉下口音」，不屑之情溢於言表。對於農民，特朗普心底裏也沒有幾分敬意，他曾半開玩笑地抱怨說，日本人向美國傾銷數百萬輛汽車，而他們只是向我們購買「小麥」而已。很明顯，農民們「雞毛蒜皮」的小買賣，不入他老人家的法眼。

政治就是觀感。有撐特朗普的農民為他辯護，有利美國的農業協議難以一蹴而就，大家要給他多點時間。特氏能否再次「得農民」，端看「感情」能否戰勝「理性」。