世界視線：華盛頓突停援助　烏克蘭恐淪棄子

美國副總統彭斯日前與烏克蘭總統澤連斯基會面，重申華府將繼續支持烏克蘭，「索回」在一四年被俄羅斯吞併的克里米亞，又強調兩國關係前所未有的牢固。然而口頭支持歸口頭支持，實際行動歸實際行動，最近有消息指特朗普有意中止二億五千萬美元的烏克蘭軍事援助，令人質疑華府口惠實不至。

天下沒有免費的午餐，烏克蘭收取美援，自然要替美國打擊對手。就在彭斯與澤連斯基會面前不久，美國國家安全顧問博爾頓出訪烏國，尋求阻止中國公司收購烏克蘭航天公司馬達西奇。有美方官員透露，美中正處於戰略競爭，禁止中國企業收購外國軍工企業是美國國家安全戰略的一部分。博爾頓在訪烏期間就曾提醒澤氏提防中國「盜竊知識產權」。問題是，華府一方面為達遏制中國不惜干涉別國內政，另一方面卻想「無本生利」。有報道引述馬達西奇公司負責人私底下抱怨，停止跟中國做生意沒有問題，只要美國掏錢收購就行。當然，如果華府真的有意花錢解決問題，就不會斤斤計較區區二億多美元的援助款項了。

值得留意的是，特朗普上任後曾向烏國進行大規模售武，包括大殺傷力的進攻性武器，這在奧巴馬任內未曾試過，表面看來，特氏突然決定中止援助，態度出現一百八十度逆轉，實際上這是特氏對待盟友的一貫態度：要接受美國保護就得交足費用，沙特、日本、南韓等「富得流油」的國家，無不受盡特氏的壓榨。

眾所周知，美國長期以來利用烏克蘭牽制俄羅斯，如今「閂水喉」是否意味烏國再無利用價值？有指在中止援烏一事上，白宮代理幕僚長馬爾瓦尼及國防部、國家安全委員會內對俄鷹派間現分歧，反映援烏某程度上是美國對俄關係的「晴雨表」。

當今世界進入「美中俄」新三國時代，美國有意聯俄制華，一點也不稀奇。被視為堅定親美派的烏克蘭前總統波羅申科早前便警告，特朗普與普京在G20峰會會面後或會拋棄烏克蘭，令烏國淪為棄子，如今看來，確有先見之明。