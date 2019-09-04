功夫茶：香江暴亂無盡頭　南亞匪幫又添愁

現世安穩，歲月靜好。呢八粒字係讀過吓書、有啲學問嘅漢奸胡蘭成，當年把「成名要早」嘅天才女作家張愛玲追上手，在簽訂一紙婚書上加上去的。功夫茶心諗：你條渣男識投胎，如果生喺香江呢個亂世，揩到條草都算你贏！

各位街坊，香港已經唔係一個安全嘅城市，日日有示威，夜夜有衝突，暴火焚城，硝煙滿街，家陣成二十幾個國家對香港發出旅遊警示，就知差佬形容港九多區嘅暴亂騷動係一場浩劫，而暴徒嘅行為有如瘟疫蔓延係冇錯嘅！喂！近三個月嘅反修例風暴，已經拘逾千人！再咁瘟疫下去，睇怕公屋都要停建，覓址建監倉更為迫切實際吧？

唉！步入亂世嘅香港，政府止暴制亂無方，要維護一國兩制不變形咁易咩！一味空談誤港就可恢復秩序？反正功夫茶就不信了！喂！依家差佬被啲如水嘅黑衣曱甴玩到謝晒！即使出動見面不如聞名嘅水炮車，曱甴也安然，倒是空餘一街藍調的憂鬱，真該煨！

嗱！呢啲都係小菜一碟，最慘係差佬止暴制亂無能，反被曱甴玩到氹氹轉菊花園，啲南亞兵團就乘機起義，不是盜竊、劈友，就係食大茶飯！仲唔趁你亂攞你命咩！呢！日前光天化日，紅磡鬧市就發生一單搶劫案，有兩名印裔男子在馬頭圍道準備搭小巴去尖沙咀，突然撲出五名戴口罩及持木棍嘅南亞匪，不由分說棍打拳擊兩人，擸走約值五百多萬港元嘅美金，跳上一輛私家車逃之夭夭！

當然，警方到場後又係一無發現！而呢班南亞匪幫仲唔笑住大口食咖喱雞，唱着歌分錢去咩！嗱！都話堡壘最容易從內部攻破。依家差佬周五、周六例牌畀暴徒暴力衝擊，飛石拋磚彈椏杈，堵路破壞擲燃彈，仲有圍警署雷射幻影贈興；平時日子又有不同嘅野貓式行動，一時話去港鐵站獻花，一時落添馬公園賞月，玩到警察好似隻貓條尾畀人搓上辣醬，「做乜搞我後面」一味氹氹轉轉個不停！

阿哥，家陣差佬右手要平亂，左手又要應付日益猖獗嘅南亞兵團，你話政府、警隊，究竟有幾多隻手去應對目前咁嚴峻嘅困局呢？依家香港禍不單行，一波未平一波又起，天風浪浪，海山蒼蒼，功夫茶睇怕即使有千手觀音坐鎮，都理唔掂百年難得一遇嘅衰世啊！何況香港政府依家係泥菩薩過江，入水即溶，自身難保啊！「嗲你媽你」，市民有冤無路訴，惟有用南亞幫家鄉話問候佢哋同屋企人，咪扮聽唔明啊！古有吳三桂引清兵入關，今有港府放「嗲你媽你」入城，真係攞嚟賤，又害人不淺。

中美貿易戰再加暴亂及匪幫夾擊，旅遊、零售都大叫救命，百業被屠殺，裁員潮又爆發。嗱！嚟緊就係中秋，過去兩個月都執咗唔少酒樓，中秋佳節，本來正是家家戶戶慶團圓、歡聚嘅好時光，家陣卻因暴亂無盡頭，睇見「床前明月光」，都疑是盡砒霜喇！仲有乜鬼閒情低頭思故鄉啊！