神州觀察：開學日變奪命日　稚子何辜頻遭殃

全國中小學校開學日，湖北恩施又爆校園血案，一名男子為「報復社會」，持刀闖入校園大肆砍殺學童，至少造成八死二傷，兇手以暴力手段殘殺無辜，尤其是沒有抵抗能力的學生，也再一次觸痛了社會的敏感神經。

據報血案發生在湖北恩施市白楊坪鎮朝陽坡小學，兇徒早上八時許闖入學校後，揮菜刀斬向新學期第一天上學的學童，警方趕到現場將男子制服扣留。對於惡徒行兇原因，各方眾說紛紜，官方暫未有通報，僅指疑犯四十歲，未婚。當地居民表示，傷人男子剛刑滿獲釋，因心理不平衡而報復社會。

這些年來，內地校園屠夫不斷出現，從十年前的陝西幼稚園和福建南平小學血案開始，幾乎每年至少都會發生五、六宗，校園血案就像四處蔓延的瘟疫，一宗宗血案觸目驚心，一批批稚子無辜受害。僅今年就有北京校工用錘子砸傷二十名小學生；江西上饒家長殺害小學生；湖南永州一男子進入學校砍殺學生，二死二傷；河北唐山十七名小學生在學校被隨機斬傷。內地學校的安保措施依然是形同虛設，不得不令人質疑，學子的安全，究竟何時才有保障？

沒有天生的殺人狂，只有缺乏公平正義的社會，這些慘案背後的社會原因值得深思。其中最大原因仍是社會管理和價值觀存在問題。國家強大了，富起來了，人心卻更浮躁，全社會對金錢和名利的崇拜，幾乎扭曲所有人的價值觀，滋生了有錢就可以為所欲為、發財可以不擇手段等歪風。而社會財富又不可能共享，加上官場腐敗，以及社會的各種攀比、歧視帶來的壓力，很多人因此失去了心理平衡。

其實很多校園屠夫與受害者並沒有直接利益衝突，甚至根本不認識，他們之所以舉起手中的屠刀，主要是長期在社會不公、生活不如意的壓迫下，走上極端之路。對正義失望、對人性無視、對人生絕望，這些社會心理已經成為一些弱勢階層內心深處揮之不去的夢魘。對這樣的人群，政府應及早發現，並幫助他們解決困難，而不是對他們的處境置若罔聞，逼他們走上絕路。

當然，不論其自身有多大的委屈，或遭遇怎樣的不公，對一群孩童痛下毒手，絕對沒有理由原諒，必須受到最嚴厲懲處。遺憾的是，面對校園血案頻頻上演，各地政府不過是加強學校保安措施，並沒有着眼於社會矛盾的解決，根本沒有對症下藥。結果掙扎者愈沉淪，墮落者愈腐爛。顯然，要避免各類型失意暴力，政府除了要加強社會心理的疏導，最重要的是創造一個公平公正的社會環境，令弱者有希望、有出路，使大多數人都能生活在平等與尊嚴中。否則，太平盛世難太平，不公不義的社會，只會不斷出現暴力。