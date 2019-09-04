正論：危城告急求治　及時雨不怕遲

山雨欲來風滿樓。去年同期香港正受超強颱風山竹肆虐，今年到了九月仍未見有同樣威力的颱風襲港，市民卻已捲進一場前所未見的政治風暴。反修訂逃犯例掀動的示威暴潮，三個月未有平息反而愈演愈烈，無能政府未能止暴制亂，故此各方面的消息謠言滿天飛，還是根據官方的說法比較穩妥。

國務院港澳辦新聞發言人昨日會見媒體，是個多月以來第四次，內容更見具體。綜合發言人的講話，首先重點是指出，現時香港的示威已經完全變質，變得和修例完全無關，背後目的在於奪取特區管治權，把香港變成獨立或半獨立的實體，使一國兩制名存實亡，到了需要維護的最重要關頭。另外明確否定為平亂設下最後期限，希望港府依法運用各種的手段止暴制亂，若果未能成功，中央不會坐視不理，人大可以宣布香港進入緊急狀態，出動駐軍平息暴亂，不等於一國兩制終結。

中央的態度很清晰，港人治港，林鄭月娥領導的特區政府要盡最大責任及努力去平息內部風波。這是老生常談，可是依舊是一句，所託非人，反而添煩添亂，坊間有一段錄音流出，提及林鄭欲辭職，但未能辭職，惹來各方面揣測，又要公開澄清。

市民已經對她死心，辭不辭職都難辭其咎，最關心是她會否如盛傳採用《緊急情況規例條例》處理現時風波，林鄭沒有正面回應，只是強調政府正在研究有何適當條文可用。香港動亂情況堪比六七暴動，港英政府當年五次引用《緊急法》相關法例擴大政府權力來平亂，港澳辦昨日亦表明支持特區政府用一切合法手段止暴制亂，可見空穴來風，未必無因。

「山雨欲來風滿樓」正是此際特區風聲四起的寫照，這千古名句出自唐朝詩人許渾的《咸陽城東樓》，寫在安史之亂之後，許渾登上了咸陽城，看到大唐的萬里江山被摧殘得殘破不堪，感懷國家受到重創，不知何時能復舊觀。詩的首句是「一上高城萬里愁」，最後兩句是「行人莫問當年事，故國東來渭水流。」香江蒙難，港人對這首詩應該感同身受。

暴燄焚城，外部勢力在港重演「火燒圓明園」之亂。特區處境危急，政府救亡乏力，若是獨立實體早已覆沒，市民應該醒悟幸好沒有走上港獨之路，否則求助無援，淪為外敵盤中飧。無論兩制如何崩壞，還有強大的一國、十四億同胞做後盾。

黎明前是最黑暗，天打雷劈，最終會降臨一場及時雨來撲滅這場妖火。市民求雨若渴，從初夏等到初秋，只聞樓梯響，究竟中央會何時出手？港澳辦清楚說明不設限期，但觀乎反對派近乎總動員出擊，強攻特區要害機場鐵路，更狂擲汽油彈燒國旗，矛頭直指十一慶典，恐怕到時有更大驚天陰謀出現，在此之前應該是中央出手的適當時機了。

新中國飛躍成為世界第二大經濟體，正處於百年以來最強勢頭，天時地利人和，風調雨順，澤被香港彈丸之地七百萬人不是問題。中央有槍有炮有解放軍，無懼任何外部勢力挑釁，不怕海陸空戰甚至星戰，當然視黑衫軍野貓游擊戰如塵垢，打個噴嚏便能處理掉。北京唯獨是最怕「口水戰」，西方國家狡猾多端，不想正面交鋒硬碰硬，發動國際輿論群起攻華，以香港局勢來抨擊中國，企圖不戰而屈文明之師，香港又有漢奸黎智英及毒果日報裏應外合鼓動示威，確令事件變得複雜化。然而邪不能勝正，「以港制華」只能佔一時之先機，中央有多手準備，深圳集結的武警只是一個示範例子，放長雙眼，便會見到更多招數去處理這場特區動亂。

外媒列舉了北京多項非軍事招數，指出建制派仍然控制香港立法會及牢牢掌握政治架構。還有商界是春江鴨，深明敬酒不飲飲罰酒之道理，不會像國泰航空要收到官方警示才懂檢討。據報在美國上市的內地企業亦配合中央政府的行動，防止香港用戶網購雨傘、口罩、頭盔等示威裝備。統一戰線，槍口對外，不但在香港本土動員建制力量支持政府及執法者，海外華人亦紛紛作出聲援。

香港不是沒得救，無藥可救的是管治班子。俗語說，辦法總比困難多，藥有輕重，招數也分軟硬，久旱逢甘露，有心未怕遲，及時雨往往千呼萬喚始出來。香港是本難懂的書，中央在擺一局怎樣的棋，還是拭目以待吧。