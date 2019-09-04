香港有一大群人跑到英國駐港總領事館示威，要求英國政府把回歸前頒發的BNO護照，改為有居英權和工作權。這是好事。

這些人應該是不願意留在香港工作與生活，要求作英國本土的居民。若英國答應，相信不少便會離港而去。這些人對香港和中國沒有歸屬感，也沒有鄉土之念，留在香港，多會是反共反中示威和暴亂的參與者、同情者。與其讓他們在示威以至暴亂中要求恢復英國殖民地，倒不如讓他們直接到英國移民，遂了他們的心願，也使香港不再受到他們親英的政治騷擾，使社會大眾可以安安樂樂地在香港生活工作，建設香港。

同樣地，在示威中有不少人高舉起美國國旗，最好的是他們不要向特區政府示威，轉而向美國駐港總領事館請願，要求收容他們作政治難民或任何類別的移民，讓他們可以歸美，不用在香港示威暴動來追求歸英、歸美。

問題是，英美政府可以口頭支持香港的示威與暴亂，但若要他們收容示威暴亂的人往英美移民，相信他們會絕對堅拒。即使香港這些親英、親美的人用盡各種手段，一哭二鬧三上吊（絕食），以至打砸搶，然而英美政府怎會答應？如果請願的人群過於激動，領事館必然請求特區警察出動，維持秩序，驅趕人群。

為了香港未來的發展，我們總是希望對香港沒有歸屬感的人移離香港，讓本地有限的資源可以投入發展香港新的競爭力，藉內地的發展，「一帶一路」與粵港澳大灣區的戰略，再造繁榮。今次反對修訂《逃犯條例》事件反映出香港反共反中的人數不少，若他們不是直接間接的支持與參與，香港不會被美國借勢推動「顏色革命」，把香港的根基體制破壞。

對香港，也對他們，最好的是讓他們移民離港，在海外尋求發展。移走了這個內部的矛盾，香港在留港人士的努力下，再尋找新的出路，排除既得利益來轉型升級。新加坡可以做的，香港都可以做，而且因為內地因素，條件更佳。

回歸的問題是政治因素，反共反中、保殖保英的政治使香港沒法有新的發展。特區政府無力，實際是政府的主力也基本上是反共反中、保殖保英的主力，與新加坡李光耀的去殖民地化、建立新的身份認同大相逕庭，因而「一國兩制」從來沒有貫徹深化，中國的香港也從來沒有在教育、文化、政治體制、法治法制上下工夫建立身份認同，美國一挑撥，便全局俱敗。希望今次反修例風波是壞事變好事，反共反中的移民離去，香港好重新開發民心回歸之途。