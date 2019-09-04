早已干犯「顛覆國家政權」罪，充當漢奸干犯「叛國罪」的黎智英，八月三十一日再次現身，「走上街頭」，儼然以「總指揮」自居，煽動港人「不要怕政府」、「不要怕解放軍」，「身體力行」、「身先士卒」，發揮領頭羊的作用。果然，這一天暴亂瘋狂升級，遍及港九新界。黎智英之流和暴徒們明知香港已到玉石俱焚的邊緣，中央出動武警平亂已箭在弦上，他們卻做出更嚴重的暴力挑戰，煽動民眾「抗爭到底」，很顯然，他們不把香港徹底毀掉是絕不甘心、絕不罷休的。

他們知道怕嗎？當然知道。他們知道自己犯下的罪行會受到嚴懲嗎？當然知道。不過他們心存僥倖之心，知道香江府衙有他們的保護傘，更知道得到了美國的承諾，對他們保護到底，安全沒有問題，中港法網都無奈其何。至於其他嘍囉的安全、暴徒的安全，他們是不放在心裏的，那些被他們煽惑愚弄、參與這場暴亂的學生和市民的死活更不在話下。

是的，歷朝歷代都有一些人是要給當漢奸、搞叛國的人當陪葬的。陪葬的人愈多，說明奸人賊子愈惡，罪孽愈深。今日之香港，可以放長雙眼清楚看看到底有多少港人被巨奸大惡的黎智英禍害掉。而暴亂過後的黎智英，有可能和美國的某議員喝咖啡，感謝他「為美國利益而戰」，也可能被關進刑部大牢，或在香港的某處「洗廁所」。

此皆後話。當務之急是，由於黎智英之流還在猖狂活動，朝廷和香江府衙遲遲未能對他們採取拘捕行動，所謂「止暴制亂」不僅落空，而且跳躍升級。這些日子，暴力一度稍有「退潮」，林鄭就樂得屁顛屁顛的，又是設立溝通平台，又是重新鼓吹和解。不旋踵，反對派暴力重來，大肆升級，香江府衙就仍是「強烈譴責」放空炮。不錯，警察止暴比以往強硬，但比起暴徒的暴力升級遠遠不及，根本鎮壓不住。

有道是，批判的武器不能代替武器的批判。同樣，對暴力的譴責更不能代替對暴亂的鎮壓。沒有實實在在、強而有力的鎮壓，暴亂不會被止。現在，當局既不敢動黎智英，又不敢對暴徒下狠手，何能止暴制亂？