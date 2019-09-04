香港有些人「天生奴才難自棄」，回歸二十二年後的今天依然對洋主子念念不忘。日前有人發起到英國駐港總領事館外集會，要求英國政府給予持有BNO的港人居英權，為了表示效忠，他們揮舞英國國旗，高唱英國國歌，甚至搬出英女王，高呼「God save the Queen」。看到如此滑稽的場面，不禁令人啞然失笑，其實他們還不夠真誠，應該對英女王像三跪九叩才對，這樣更能顯示忠心，也更能展示決心。

既然不願意做中國人，自然不應留在中國的地方，這班孤臣孽子要求「認祖歸英」，做大英子民，本來是他們自己的事，與旁人無關。只可惜，英國政府從來自私自利，壓根兒沒有將他們當成子民，過去僅以一本BNO敷衍他們，如今更不可能收留他們，所謂的認祖歸英，不過是一廂情願而已。

這種人大概就是魯迅所說的想做奴隸而不得的人，相對於早就做穩了奴隸的人例如漢奸黎之流，前者既可憐，又可悲。最尷尬的是，持BNO到外國旅行或公幹，萬一出事，英國是不會伸出援手的，最後恐怕還是必須求助於中國駐當地使領館。

不管怎麼說，香港是中國不可分離的一部分，這是任何人都無法改變的事實，英國美國尚且不敢否認香港屬於中國，港獨廢青又憑甚麼「光復香港」？他們不願面對現實，不願做中國人，應該選擇離開，而且早走早着，何必在此丟人現眼？何必摧毀港人家園？英國不收留，美國不接收，馬來西亞也不歡迎，他們還可以選擇去台灣，反正台灣當局來者不拒，連暴徒也當成寶貝，任何人都不必擔心吃閉門羹。給台灣送去一百萬人，夠嗎？不夠還可以增加，要多少有多少。

正如毛澤東詩云：「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒。」唯恐天下不亂的人統統走掉，香港社會必定理性得多，安靜得多，和平得多，真正愛護香港的市民不妨以紙船明燭送他們一程。