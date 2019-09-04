反修例示威演變成暴力亂港，愈演愈烈，阻旅客上機禁錮記者，放火狂擲百枚汽油彈，鋸斷燈柱打砸港鐵站。香港在國際安全城市排名大跌，多個國家發出旅遊警示，旅業寒冬，零售水深火熱，市道蕭條，以為回到十六年前沙士期間。香港淪落到如斯境地，市民不需要甚麼五大訴求，唯一訴求便是求生。

民主不是麵包，假民主更是毒藥。世界上有無數邪惡是假借正義的名義去幹，同樣，不少打着民主的旗號在做破壞社會秩序的事。香港的反修例風波便是一個活生生例子。本來修訂逃犯例與民主是風馬牛不相及的，但反對派看到政府一開始便跪低，見獵心喜，於是開天索價，把雙普選也放入五大訴求內。這是民主政棍常用伎倆，在示威遊行常出現的泛民主派，包括漢奸黎智英，利用旗下《蘋果日報》鼓吹示威，打着民主名義實際上是為美國主子搞亂香港，「信政棍一成，雙目失明」。

美國為保世界霸主地位，無所不用其極，魔爪伸入多個國家，慣常指指點點，又操控西方大合奏，最愛是扶植代理人，粗暴干預別國內政，能合作的便做傀儡政府，否則敬酒不飲飲罰酒，謀求推翻政權，卡達菲的悲慘下場人所共見。南美國家委內瑞拉的反對派領袖瓜伊多在美國撐腰下自封為臨時總統，與正牌總統馬杜羅打對台。美式民主就是他們說了算，選了特朗普這種貨色做總統，利字當頭，六親不認，而且狼子野心，想吞掉中國這頭肥牛，使出以港制華的陰招，把香港局勢與貿易戰掛鈎。所以大家要清楚，現在香港上演不是爭取民主的運動，而是奪取管治權的反政府革命。

焦土政策，破壞香港，親者痛，仇者快，而最大得益者當然是虎視眈眈的外部勢力，他們不費吹灰之力，利用香港自己人打殘自己人，最奇怪還是有這麼多人中計，果然不是傻瓜不會走去做暴徒。