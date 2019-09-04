台灣明年初總統大選將上演「三國演義」，在國民黨黨內初選失敗的首富郭台銘，獨立參選的態勢愈趨明顯，從郭陣營傳出的消息是「中秋起義」，即郭台銘將於九月十三日（農曆八月十五）宣布參選，並以跨越藍綠的「台灣的第三條路」為號召，隨後啟動公民連署。三雄鼎立逐鹿中原，波譎雲詭，變數很多，端的是勝負難料。

郭台銘脫黨參選，對國民黨的選情衝擊最大，總統參選人韓國瑜最近的民調不斷下滑，連帶影響該黨的立法委員選舉選情，加上「換瑜」的謠諑紛傳，更使黨內基層士氣渙散。四個多月前，韓國瑜、郭台銘、朱立倫同台出席前總統馬英九舉辦的「重振台灣競爭力」座談會，與會者問：「你們真的是一個團隊嗎，真能彼此合作嗎？」郭台銘說，自己是政治素人，沒有包袱，誰都可以吸納，「我們只有勝利者聯盟」。當時所有人都有「團結不一定會贏，但分裂一定輸」的共識。未幾前立法院長王金平不參加黨內初選，而郭台銘在初選失利後，又擺出一副準備獨立參選的態勢。郭台銘一旦起動選舉工程，國民黨便再一次面臨大分裂的危機，「重返執政」更加渺茫。

郭台銘、王金平、柯文哲結盟已經成形，郭選總統，王在中南部有豐沛人脈資源，可擔任選戰總舵手，柯「陸軍」有年輕族群，「空戰」也有不少網紅操盤；至於選舉經費，有「郭董」在，可以安啦！郭台銘一旦正式宣布參選，他不退黨，國民黨亦會祭出黨紀對他開鍘，而「盟友」王金平如果也正式表態挺郭，恐怕無法再留在黨內。至於多次公開挺郭參選總統的台北市市長柯文哲，八月初已成立「台灣民眾黨」，他與郭、王結盟，主要是要在明年大選為台灣民眾黨衝立委議席，而把自己競選總統的目標放在二○二四年。郭王柯結盟，向藍綠左右開弓，柯文哲穩坐釣魚船。柯曾以獅子、老虎、狐狸比喻自己和郭、王二人。看來最像狐狸的是柯文哲！

有人戲稱這是「復仇者聯盟」，國民黨總統黨內初選結束後，郭台銘得到柯文哲和王金平的力挺，而韓國瑜民調下滑，使郭相信有勝選的機會。郭與王本來就對國民黨為韓國瑜度身訂造初選機制不滿，亦不滿韓在高雄市長選舉勝利後「過河拆橋」。而柯文哲因選舉與民進黨結怨，最近經常表達對蔡英文及民進黨的不滿。由「勝利者聯盟」變成「復仇者聯盟」，政治人物的恩怨情仇演化成為爭權奪利的動力。郭王柯「結盟」能夠成局，當然不是基於民族大義（保衞中華民國），反而是輕忽政治倫理，這是利害的結合。如果輸了選舉，也就必然是「利窮則散」！