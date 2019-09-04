林鄭月娥閉門會晤商界的錄音經外媒流出，當中提到反修例風暴引發「不能原諒的混亂」，可以選擇的話她會即時辭職並深深致歉，又自爆中央沒有定下平亂「死線」和不會出動解放軍云云。理應「愛國愛港」的特首，在危難時刻一再有意無意地流出「心底話」，為了撇清責任，一再將中央擺上枱，中央再次所託非人，寫在牆上。

林鄭這番說話是甚麼意思，清楚不過，言下之意是香港現在的亂局一發不可收拾，不是她不想讓步，而是中央不讓她讓步，且不忘自揭底牌向洋奴漢奸大派定心丸，爆出中央「底線」是不會出動解放軍，又不一定要在十一前平亂，這無異於告訴反對派和暴徒，你們又可以繼續沒完沒了地鬧下去，又可以放心將暴力升級！難為的是每天在前線打生打死的警員而已！

最令人憤怒的是，整件事出於她錯判形勢，一來沒有做好修例解說工作，二來爆出風暴後即綏靖投降，一跪再跪，長反對派志氣、滅自己威風，漢奸黎之流眼見一擊即中，當然不直搗太平山才怪。林鄭不但沒有收拾殘局的決心，反而為了自己不能上街、不能出門理髮等瑣事在閉門會晤中哽咽，這不是鱷魚淚是甚麼！作為特首，在香港生死存亡之際說這種毫無意義的洩氣話，被上前線打仗的警員聽到，他們會有何感想？每個周末周日不敢踏出家門的小市民會有何感想？生意插水被迫落閘的小商戶又會有何感想？

想當初，林鄭月娥自詡是「神選中的人」，出任特首好不風騷，還一臉得色揚言上任感覺輕鬆，「度月如日」云云。人們看見的是，林鄭做特首的好處舐盡，威風攞盡，比美國總統還要高的薪金享盡，到了大難臨頭就想各自飛，世界上豈有如此便宜之事！反修例風暴已延宕三個月，市民惶惶不可終日，林鄭死不足惜，但請先將爛攤子收拾好，還香港人法治社會和平靜環境！