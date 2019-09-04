早前有一段關於特首林鄭月娥的錄音流出，談話屬私人會面性質，講述她處理這一場反對修訂《逃犯條例》抗爭運動的心路歷程，內容跟本欄一直以來的判斷大抵相近。自從爆發修例風波之後，筆者斟酌各種情理，一開始就認為京港政府最有機會用的是拖字訣，讓運動自然消散，故管治班子只會見招拆招，不會主動搞大動作。

在錄音片段中，林鄭說如果可以的話，她會第一時間辭去特首之位，為這一場風波負責，言下之意，是中央不贊成她辭職。本欄過去正是這樣看，六月初反修例運動爆發後，不少評論者言之鑿鑿，說中央為保面子，定然會「斬殺」林鄭，其實那是錯判形勢。北京選用的是拖延戰，既是拖延，自然一動不如一靜，阿爺在最少一年半載之內，是肯定不會贊成換特首的。

會面中林鄭又表示，中央不會動用解放軍平亂。以我的理解，這句話的意思是包含了也不會動用武警，而且不止目前不會，即使局勢惡化下去，除非連政府總部、警察總部也被攻陷，香港出現大量死傷，否則未來也不會借助內地武裝力量來港止暴制亂。

筆者從來不反對在必要時引入武警或解放軍，但是在情理上則估計北京盡可能不會這樣做。因為推行改革開放以及實施「一國兩制」是鄧小平一生的兩大功業，一旦中共武裝力量介入香港，很多人認為就等於「兩制」破產，故北京現屆領導人不會輕易拆鄧老爺子的台。

很多人曾信心滿滿的說，中央會要求特區政府在十月一日之前平亂，我對此說向來存疑，而林鄭錄音中也表示，「十一」不是北京劃下的死線。而她透露的另一重點是，北京願意以持久戰消耗示威浪潮，即使影響經濟也在所不惜。這正是本欄過去一個月來喋喋不休，也一直擔心的事，其實阿爺是要在經濟上變相懲罰香港！