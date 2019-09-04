開學日有多間中學的學生響應罷課，當中不乏傳統名校，佢哋有啲着黑衫，戴黑色口罩甚至防毒面罩，儼然一副「時代革命」的模樣。「革命」兩字來自《周易》：天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。今之黃毛小子有書唔多想讀，一心要以「新生勢力」革除「舊勢力」，究竟憑甚麼？

眾所周知，孫中山醉心革命，有其時代因素，而孫先生革命之餘，一生努力不懈，十分着重學習，以補自己之不足。《革命逸史》有一則「孫總理之文學」，說孫中山自幼讀於故鄉翠亨私塾，稍長至檀香山，肄業於基督教學校，於英文雖獲優獎，國學自嫌淺薄，於是，他歸國後，為準備投考香港學校，拜區鳳墀為師，勤讀不輟。孫中山其後到博濟醫院習醫，乃延一漢文教師陳仲堯，每日到寓教授。至港校畢業時，所學亦已大進，人咸訝其進步之速，迨後在澳門廣州業醫，仍手不釋卷。孫中山同香港關係密切，他的中學教育，部分在香港接受，而大學階段，則在香港大學的前身香港西醫書院度過。老朽忽然想起孫中山之好學，係想再一次提醒同學們，青春有限，切勿錯過讀書的好時光，一日到晚高叫「時代革命」係自欺欺人，書未讀，身未修，想「革」誰的「命」？唉！洗個面清醒吓，吃碗麵好過喇！

最搞笑就係香港眾志搞嘅中學生罷課籌備平台，據說約九千人響應校內罷課，又宣布繼續實行「一周一罷」，咁即係自製假期啫？做學生就算唔以孫中山為榜樣，都唔好咁懶散吖！你哋罷課仲有大條理由，好似「讀到大學，但冇民主自由，咁又有咩意義呢？」引而申之，讀到大學，但搵唔到錢溝唔到女，咁又有咩意義呢？你哋又有個好大嘅宣傳板，黑底白字：沒有未來，何必上課？老朽又引而申之：沒有長生，何必吃飯？既然食又要死，唔食又要死，咁吃飯豈不是多餘！年輕人的毛病，不就是讀書少而想得太多嗎？