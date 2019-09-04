魅力型領袖需要一個實力型副手，這個問題困擾着韓國瑜，因為自知連做市長的料子也沒有，怎能駕馭總統這個大位？不過，自己沒法駕馭不要緊，找到一個能駕馭政事的大賢襄助便可無憂──正如現在把高雄市政交由副市長打理，讓他得以跑他的選舉，發他的總統夢。

早前盛傳台積電始創人張忠謀是人選之一，被人家以「不可能」三個字回絕。台灣政壇人所共知，誰都不可能請到張老先生作副總統，藍營大老故意向韓國瑜這麼提議，與其看成幫他低迷的選情蹭熱度，不如說是敷衍塞責，拒絕舉薦一名黨內悍將鼎力支持，逼韓求之於外。近日，韓朱配的傳言甚囂塵上，朱立倫辦公室的回應非常曖昧，「不要位置，一定幫忙」，看似得體，面面俱圓，實乃敬而遠之，曲意奉迎。親韓人士鼓吹韓朱配，指出韓國瑜所缺乏的財經專業和國際觀，正正是朱立倫的專長，甚至以總統寶座誘之，說當副手對下屆擔正參選是非常好的歷練──他們忘記了朱立倫正是上屆的藍營主將嗎？

保持距離，是為了明哲保身。韓國瑜借助民粹極速上位，本身就與朱立倫所代表的黨內菁英路線對立，後者被牽着鼻子走，大半年來一直在思量怎麼解套，奈何韓得隴望蜀，令藍營騎虎難下。吳敦義既不能得失韓粉，又無法把韓勸退，惟有請出郭台銘與之爭鋒，本來驟露郭上韓下的曙光，只可惜郭連番失分，初選又遭綠營支持者惡意灌票，最終陷入當下難以收拾的敗局。換瑜不成，還弄出一個郭台銘脫黨參選之虞。

作為藍營的「儲君」，朱立倫還年輕，有輸的本錢，可以等下屆東山再起，等韓敗選後大搞黨內改革，重振聲威。一旦答應當韓的副手，他就被迫共存亡，自降身價，與韓綑綁。國民黨下屆會派一個輸掉兩次的人出選嗎？很明顯不會。不選則不敗，要留得青山在，朱立倫就要拒絕被當柴燒。