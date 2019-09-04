香港踏入動亂以來的第四個月，迎來各大中小學的開學日。反對派繼續反政府的宣傳，要求學生加入罷課行列。事實上，校園是教師授課和學生學習的地方，不應與政治立場掛上任何連繫。面對無休止的政治滲入，教師和學生在校園內還可以保持原有的安寧麼？

回看過去的日子，校園氛圍日漸政治化，已從大學慢慢地轉向中學甚至小學的空間發展。記得七年前，政府推動「德育及國民教育科」，希望讓學生建立國民身份認同，並且培養正確的公民價值觀。可惜，反對派將其誣衊成「洗腦」教育，說成當局「強推」科目，以及不尊重學生客觀思維的自由。更甚的是，有組織發動學生包圍政府總部，將許多未成年的學生拖入爭論。當年的一幕，我們沒有制止，結果成為政治滲入中學、小學的開端。

直至二○一四年的「違法佔領」，事件的導火線更是由學生組織所引發。那夜的青年集會由未成年的學生講話之際，主辦者突然呼籲在場人士翻越兩米高的圍欄，將政府總部東翼前地佔領。當時從電視畫面中看到，情況極其混亂而異常危險，不少中學生聽從指示攀上圍欄。基於安全考慮，警察也未直接阻止其攀爬行為。不過，假若有任何青少年失手墮地，將可導致嚴重的傷亡。各位目睹的家長，定必感到無比的揪心。當然不能忘記的是，「違法佔領」的前後日子，又不知多少學生被鼓動參與罷課。

「違法佔領」過後，新興的「港獨」組織展開滲透，在多間中學發起宣傳，其中內容竟建議學生思考獨立的議題。網上影片顯示，有中學生在校外派發相關的單張時，教師希望將其帶回學校了解情況。不過，竟有記者及疑似校外港獨組織的成員，從旁指摘該教師對同學施壓。想一想，為師者關心學生的行為，也換來被校外人士批評，究竟情理何在？

時至今日，凡為過去皆為序章，之前所發生的事情，對於今年來說也不足掛齒。前幾天，有激進分子揚言在開學日要對警察的子女進行人身傷害。顯然，此舉已超出所有道德的底線，令本身對政治不感興趣的人士也牽扯在內。作為教師，相信也會陷於兩難局面，不知如何教導學生之餘，也容易受到社會外界的質疑。

面對如此紛爭不斷的情況，校園實在有需要實行「無政治環境」的措施，並由教育局主導措施的執行。現時，局方只是發出指引容許教職員，當面對難以解答的時事問題時，可以說「不知道」或「自己也不理解」。其實，不妨進一步呼籲教職員和學生，除卻在涉及時事的授課內容時，平日在校園內應避免談及敏感議題，一來可以避免學校成為散播極端言論的場所，從而減輕家長的憂慮；二來亦能防止對政治不感興趣的師生，受到不必要的干擾或不公平的對待。

最後必須重申，此舉並非限制言論自由，而是防止他人影響到其他人學習的自由。試想想，有誰敢說在圖書館高聲說話，是不會對希望安靜的讀者造成滋擾呢？